weiterlachen: WDR öffnet digitale Bühne für Satire, Kabarett und Comedy

Köln (ots) - Der WDR öffnet ab sofort eine digitale Bühne für Satire, Kabarett und Comedy im Internet. Über die Webseite weiterlachen.wdr.de erreichen Künstler*innen der Kabarett- und Comedyszene, die zurzeit ohne Auftrittsmöglichkeit dastehen, weiter ein großes Publikum. Denn auch ernste Zeiten brauchen kluge Satire und witzige Comedy. Und mit feinem kabarettistischen Humor sind vielleicht auch manche Zumutungen, die die Coronavirus-Pandemie mit sich bringt, besser zu ertragen."Wir sind beeindruckt von der großen Kreativität, mit der Künstlerinnen und Künstler den nun notwendigen Einschränkungen unseres Lebens begegnen. Im heimischen Wohnzimmer, im Keller, in Studios oder unter freiem Himmel entstehen gerade viele witzige und scharfsinnige Videos. Wir freuen uns, dass wir zumindest teilweise als Ersatz für unsere vielen ausgefallenen Veranstaltungen nun die digitale 'Bühne' aufgebaut haben und vom WDR beauftragte Beiträge mit dem Hashtag #weiterlachen auch über unsere digitalen Kanäle verbreiten können", sagen die beiden Leiterinnen der WDR-Programmgruppe Unterhaltung, Anja Iven und Karin Kuhn.Auch in der Ausgabe "Mitternachtsspitzen EXTRA: Viren im Westen" am Montag, 30. März 2020 um 22.15 Uhr, im WDR Fernsehen muss das Wort "Solist" wörtlich genommen werden: Jürgen Becker, Wilfried Schmickler, Uwe Lyko alias Herbert Knebel und Susanne Pätzold als Ursula von der Leyen sowie zahlreiche Gäste wenden sich aus ihrem privaten Umfeld mit Videobotschaften an ihr Publikum.Das von der WDR Unterhaltungsredaktion zusammengestellte Angebot auf weiterlachen.wdr.de wird von nun an ständig wachsen und Neues, Unterhaltendes, Kurzweiliges von verschiedenen Künstler*innen präsentieren. Mit dabei sind u.a. Markus Barth, Sarah Bosetti, Frieda Braun, Eckart von Hirschhausen, Jochen Malmsheimer, Tobias Mann, Nikita Miller, Barbara Ruscher, Dagmar Schönleber, Florian Schroeder, Christoph Sieber, Philip Simon, Bernd Stelter, Suchtpotenzial, Gayle Tufts, Dietmar Wischmeyer, Martin Zingsheim und natürlich die Mitwirkenden der "Mitternachtsspitzen".Die Videos von #weiterlachen finden Sie auf: weiterlachen.wdr.de, dem WDR-YouTube-Channel sowie den Facebook-Kanälen Mitternachtsspitzen und comedy.wdr.de.