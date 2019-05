Der weiterentwickelte Zentralwechselrichter PVS980-58 von ABB wird auf Europas größter Solarmesse vorgestellt und unterstreicht das Portfolio von ABB mit wegweisenden Solarlösungen

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

München (ots) -Zentralwechselrichter der nächsten Generation mit einzigartigemKühlkonzept von ABBDer Zentralwechselrichter PVS980-58, der für den Intersolar Award2019 nominiert wurde, bietet mit 1500 V eine hohe Leistungsfähigkeit.Mit Leistungen bis zu 5.000 kVA bei 690 V AC ermöglicht er für EPCs,Entwickler und Endverbraucher eines der höchsten DC/AC-Verhältnissevon bis zu 2,5.Dieser zukunftsweisende Wechselrichter kann auch als integrierteLösung einer Plug-and-Play-Kompaktstation PVS980-CS oder einerpadmontierten Lösung PVS980-MVP mit allen wichtigen Komponenten ausdem ABB-Portfolio geliefert werden. Die neue Lösung enthält alleelektrischen Geräte, die benötigt werden, um die Solaranlage schnellund einfach an jedes Mittelspannungsnetz der Welt anzuschließen, biszu 10 MVA mit dem PVS980-MVP.Darüber hinaus verfügt der Wechselrichter über ein einzigartigeshybrides Kühlkonzept, das auf zwei-phasiger Thermosiphon-(patentiert) und forcierter Luftkühlungstechnologie basiert und einenhohen Wirkungsgrad und geringe Nebenstromverluste ermöglicht. DerZentralwechselrichter sorgt für optimale Leistung und eine hoheVerfügbarkeit, während eine verbesserte Lebensdauer undZuverlässigkeit gewährleistet sind, da die Belastung der Komponentendurch effektive Kühlung und automatische Lüfterdrehzahlregelungreduziert wird.ABB ist sehr stolz darauf, einen der modernsten, effizientesten,nachhaltigsten und kostengünstigsten Zentralwechselrichter im Marktentwickelt zu haben. Dies basiert auf über 50 Jahren Erfahrung undExpertise in der industriellen Energieumwandlung. Der einzigartigeAnsatz bei Design und Technologie von Wechselrichtern stellt sicher,dass der PVS980-58 eine hohe Leistung, eine längere Betriebszeit undeine lange Lebensdauer bei reduzierter Wartung für große PV-Anlagender Zukunft bietet.In Kombination mit erprobten Komponenten, einem kompakten undmodularen Design und Full-Lifecycle-Services von ABB reduziert derPVS980-58 die Gesamtsystemkosten und die Stromgestehungskosten. Alslanglebiger Zentralwechselrichter wurde er entwickelt, um einsicheres und leistungsstarkes Produkt mit fortschrittlichenSoftwarefunktionen auf Basis von ABB Ability[TM] zu liefern und damiteine größere Netzstabilität zu ermöglichen.Weitere Merkmale des PVS980-58 sind:- Eine erhöhte Wechselrichterausgangsleistung, die im Vergleich zuden Modellen der Vorgängergeneration mehr als die doppelteLeistung bietet, macht den PVS980-58 als Teil eines sehrkompakten Plug-and-Play-Leistungsblocks zu einem derleistungsstärksten Wechselrichter der Branche.- ABB patentierte 3-stufige ANPC-Topologie (Active Neutral PointClamping) - modulierend bis zu 1500 V DC für einen hohenWirkungsgrad ohne Spannungsderating.- Eigene Modellierungsalgorithmen und Simulationsmodelle, um dasVerhalten des Solarkraftwerks am Netz bereits vor Netzanschlusszu simulieren. Hierfür können mit einer Art "digitaler Zwilling"des Wechselrichters alle Faktoren des Wechselrichterverhaltensabgebildet werden. Dies stellt eine sichere Netzanbindung großerPV-Kraftwerke sicher und ermöglicht so den Ausbau vonerneuerbaren Energien am Netz.- Zweischichtiges verzinktes Stahl- und Aluminiumgehäuse undkorrosionsbeständiger Rahmen zum Schutz der inneren Komponentenüber die gesamte Lebensdauer des Wechselrichters, auch beidirekter Sonneneinstrahlung. Es bietet auch einen hervorragendenSchutz gegen starken Wind und ist resistent gegenStörlichtbögen.- Der Wechselrichter ist sand- und staubgeprüft und verfügt überdie hohe Schutzart IP55 und UL Typ 3R, einschließlichPartikelfilterung und Umgebungsoptionen für den Einsatz anextremen Standorten.- Er liefert eine nachhaltige und ökologische Lösung, dieGleichstrom in hochwertigen und CO2-freien Wechselstromumwandelt. Eine erhöhte Leistungsdichte reduziertEnergieverluste während des Lebenszyklus der PV-Anlage um bis zu35 Prozent. Aufgrund seiner langen Lebensdauer ergeben sichweitere Umweltvorteile, da weniger Komponentenwechselerforderlich sind und damit die Anzahl der eingesetztenRohstoffe reduziert wird.- Einfacher Niederspannungsanschluss (LV) an den Transformator in5 MW Leistungsblockebenen, was zu Einsparungen bei denMV-seitigen BOS-Kosten führt.Auf der Intersolar zeigt ABB auch weitere Lösungen für dieSolarindustrie, die sich auf lange Lebensdauer, höhereZuverlässigkeit und Rentabilität konzentrieren und es den Kundenermöglichen, die Einsparungen durch den Einsatz von 1500 V DC- und800 V AC-Technologien voll auszuschöpfen.ABB wird seine Sun-to-Socket-Lösungen auf dem Stand B2.210präsentieren. Die Besucher erleben die Zukunft der Solarenergie undprofitieren von der intelligenten Steuerung durchDigitalisierungstools, die die Technologien der nächsten Generationvon Solaranlagen zeigen.Besuchen Sie ABB auf der Intersolar, Stand B2.210.ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein zukunftsweisenderTechnologiekonzern mit einem führenden Angebot für digitaleIndustrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition derInnovation präsentiert sich ABB heute als Technologieführer indigitalen Industrien mit vier kundenorientierten, weltweit führendenGeschäftsbereichen Elektrifizierung, Industrieautomation,Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die unterstütztwerden durch seine übergreifende Digitalplattform ABB Ability[TM].Das markt-führende Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachiverkauft. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa147.000 Mitarbeiter. www.abb.deAnmerkung: Alle Angaben nach US-GAAP.Quelle: ABBPressekontakt:Claudia KolbPresse und interne KommunikationGeschäftsbereich Elektrifizierung DeutschlandTel. : +49 (0) 6221 701-1248E-Mail: claudia.kolb@de.abb.comABB STOTZ-KONTAKT GmbHEppelheimer Straße 8269123 Heidelbergabb.de/stotzkontaktOriginal-Content von: ABB AG, übermittelt durch news aktuell