Dortmund (ots) -- Große Pressekonferenz zur Ausstellungs-Eröffnung mitGründungsmitglied Nick Mason- Erlebnisausstellung im Dortmunder "U" blickt noch bis zum 10.Februar 2019 auf die unverwechselbare Karriere der britischenMusiker zurück- Zuschlag für die Ruhrgebietsmetropole als einzige Station inDeutschland - nach großen Erfolgen in London und Rom- Innovativer Audioguide und 360-Grad-Audio-Video-Installationliefern höchsten Genuss für Augen und Ohren"The Wall" hat Rekorde aufgestellt. Das Doppelalbum mit demunverkennbaren Mauer-Cover ist das meistverkaufte Doppelalbum derWelt, bis heute ungeschlagen. In die Schublade mit der Aufschrift"Superlative" passt auch die multimediale Erlebnisausstellung, die am15. September 2018 im Dortmunder "U" ihre Türen öffnet: "The PinkFloyd Exhibition: Their Mortal Remains". Das Drehbuch derRetrospektive bietet einen einzigartigen Rückblick auf eineeinzigartige Bandkarriere. Zu sehen und zu hören sind 50 JahreMusikgeschichte auf 1.000 Quadratmetern, chronologisch aufgezogen vonden Anfängen der britischen Kultband in den 1960er Jahren bis heute.Erzählt anhand von mehr als 350 Exponaten, darunter viele bisher nochnie gezeigte, perfekt abgestimmt mit einer innovativenAudiotechnologie, die den unverwechselbaren Sound von Pink Floyderlebbar macht. So natürlich auch den Erfolgssong "Wish You WereHere". Den Wunsch da zu sein, werden sich sicherlich viele Musikfansaus ganz Deutschland erfüllen. Gelegenheit dazu haben sie vom 15.September 2018 bis zum 10. Februar 2019.Gründungsmitglied Nick Mason zu GastWer das "U" besucht, um die Spuren der britischen Kultband zuverfolgen, ist entweder ein Fan der unangepassten Rebellen, die mitdem progressiven Stilmix aus Rock, Jazz, Blues und Klassik dieMenschen in ihren Bann zogen und zum Zuhören brachten. Oder er wirdzum neuen Fan gemacht. Einen besonderen Auftritt in der Ausstellungvor der Eröffnung wird Nick Mason, Gründungsmitglied der Band, haben.Nick Mason erinnert sich an die acht Nächte der Band in denDortmunder Westfalenhallen und beantwortet wichtige Fragen zurdeutschen Station der Ausstellung auf der Tour.Auf Augenhöhe mit internationalen Hotspots"In Dortmund schließt sich nun dieser Kreis. Wir haben exklusivfür Deutschland den Zuschlag erhalten und spielen diesmal aufAugenhöhe mit internationalen kulturellen Hotspots wie London undRom. Das Dortmunder U wird fünf Monate lang Pink Floyd und derenunverwechselbaren Karriere eine Heimat bieten, zurückblicken aufüberwältigende Bühnenauftritte und legendäre Albumcover. Hinterdieser Band, die musikalische wie visuelle Revolution verkörpert,steckt auch nach Jahrzehnten ihres kreativen Schaffens noch immersehr viel Geheimnisvolles - auch davon wird unsereErlebnisausstellung erzählen", sagt Edwin Jacobs, Direktor desDortmunder U, das auch für die Entwicklung neuer Formate mit einemBezug zur digitalen Welt steht. Aufgrund seiner herausragenden Höheist das U selbst aus der Ferne sichtbar. Ein Leuchtturm für Kunst undKultur.Der Band ganz nah: Per Sound, Interviews und am MischpultWer Schritt für Schritt durch die verdunkelten Räume in dersechsten U-Etage schreitet, geht langsam, macht "Kunstpausen", denner wird viel zu sehen - und vor allem zu hören bekommen. Und kaumglauben, dass es möglich ist, Pink Floyd so nah zu kommen. Musik undInterviews mit den Bandmitgliedern werden über den innovativenAudioguide-Kopfhörer automatisch eingespielt, eine ruhmreicheLaufbahn wird über die eigenen Augen und Ohren lebendig. So wieLondon 1967. Hinter der Glasvitrine ein alter Röhrenfernseher derMarke Ferguson. Daneben ein Foto David Gilmours, ganze 19 Jahre jung,spezielle Griffe auf seiner Gitarre übend, während ein Dansette MajorPlattenspieler davon zeugt, wie damals die heißen Scheiben zum Laufengebracht wurden. Der Besucher wird mitgenommen zu "The Piper at theGates of Dawn", dem Debütalbum der Band im gleichen Jahr. WenigeMeter weiter, ein Jahr später: "A Saucerful of Secrets", dann 1969"Ummagumma" und 1970 "Atom Heart Mother". Der Ausstellungsbesuchergeht mit auf große Nordamerika-Tour. Ist dabei, wenn die Jungs inPausen zum Relaxen Backstage Backgammon spielen. 1971 "Meddle", dann"Live at Pompeji" und "The Dark Side of the Moon". Kein Album, keineTour wird ausgelassen, viele neue Eindrücke kommen hinzu: durchbisher unveröffentlichte Konzertaufnahmen, Original-Instrumente,handschriftliche Notizen und viele höchst persönlicheErinnerungstücke der Mitglieder der britischen Kultband.Wie es einem geht, bei einem Pink-Floyd-Song einmal selbst den Tonanzugeben? Das kann der Besucher mit vollem Sound miterleben: Sostehen zwei professionelle Mischpulte bereit, jedermann kann Handanlegen - bei Drums, Sax, Bass, Key Boards und Lead Vocals. Welcherhohe organisatorische Aufwand hinter der Arbeit der Band steckt,dafür ist "The Division Bell Tour" 1994 ein beeindruckender Beleg:Innerhalb von sieben Monaten spielten Pink Floyd in Europa und Nord-wie Mittelamerika vor 5,5 Millionen Fans 110 Konzerte "am Stück".Einige wenige Rahmendaten, die in Dortmund weiß auf schwarz plakativsichtbar sind: 53 Sattelschlepper, 18 Produktions-Trucks, achtTour-Busse, zwei Boeing 747 Frachtflugzeuge und ein AntonovMilitärflieger - für Crew, Material und 700 Tonnen Stahl. Inklusive32 exklusive Songs im Handgepäck.3D Audio ExperienceErlebnisausstellung "The Pink Floyd Exhibition: Their MortalRemains": Wenn dessen Ende näher rückt, erwartet den Besucher nochein spektakuläres Highlight, das dem Pioniergeist der britischen Bandmit jedem Klang gerecht wird. Nach der Aufforderung des Personals,den Kopfhörer doch bitte abzunehmen, führen die letzten Schritte ineine immersive Performance Zone. Blaues Licht. Sanfter Nebel. Und einSound, der bewegt und mitreißt. Die Fans, inmitten der Musikplatziert und vollkommen von Klang umgeben, erleben eineaußergewöhnliche 3D-Akustikerfahrung - während vorne auf der rund 20Quadratmeter großen Leinwand David Gilmour, Nick Mason, RichardWright und Roger Waters beim weltumspannenden Live-8-Konzert 2005 zusehen sind. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt. Mit der Technologie vonmorgen. Als wäre es gestern gewesen.Partner der AusstellungAls Audiopartner der Ausstellung sorgt Sennheiser für einzigartigeSound-Erlebnisse: Die legendäre Musik Pink Floyds und Interviews mitden Bandmitgliedern werden den Besuchern über einen Audioguideautomatisch eingespielt. Höhepunkt ist eine360°-Audio/Video-Installation, für die der Song "Comfortably Numb" ininnovativer AMBEO 3D-Audiotechnologie neu abgemischt wurde - eineinzigartiger 17-Kanal-Remix, wiedergegeben über 25 Lautsprecher.Als lokaler Presenting-Partner ist DSW21 an Bord.Gesellschaftliches Engagement hat bei den Dortmunder Stadtwerkeneinen sehr hohen Stellenwert, Kulturförderung wird dabeigroßgeschrieben. DSW21 unterstützt die Pink Floyd Ausstellung mitviel Energie, Know-how und Leidenschaft. Ganz getreu dem Motto vonDSW21: "Mobilität & Logistik - Energie & Wasser - Lebensräume -Datennetze. Wir machen's einfach!"Hinweis: Mit freundlicher Unterstützung von DSW21 ist dieEintrittskarte am Veranstaltungstag als Fahrausweis für alle VRRVerkehrsmittel (2. Klasse) gültig. Dieses Angebot gilt für Hin- undRückfahrt und - sofern nicht anders angegeben - ab drei Stunden voraufgedrucktem Beginn bis Betriebsschluss am Tag der Veranstaltung.Für Besucher der Pink Floyd Ausstellung ist auch der Besuch in allenanderen städtischen Museen der Stadt Dortmund kostenfrei. Darüberhinaus erhalten sie 20% Rabatt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmundund 50% Rabatt im LWL-Industriemuseum Zeche Zollern.