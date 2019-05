wegewerk präsentiert die dringend benötigte Alternative zum Wahl-O-Mat

Berlin (ots) - Aus Unzufriedenheit mit der führendenWahlinformationsplattform der Bundeszentrale für politische Bildungbringt die Berliner Digitalagentur wegewerk mit dem "Wahltest"(www.wahltest.de) eine Alternative zum Wahl-O-Mat ins Spiel. DieAgentur kritisiert vor allem einen mangelhaftenBewertungs-Algorithmus (www.wegewerk.com/wahl-o-mat). Die wichtigstenPunkte, die der Wahltest laut wegewerk besser löst, als derWahl-O-Mat:- Differenzierung der Parteiprogramme: Der Wahl-O-Mat misst nurdie Zustimmung oder Ablehnung einer Partei zu einer These. Wiestark sich eine Partei tatsächlich engagieren will, geht indiesem Ja-Nein-System verloren.- Falsche Themenäquivalenz: Der Wahl-O-Mat gewichtet überragendeThemen maximal doppelt so stark wie drittrangigeFragestellungen.- Falsche Übereinstimmungen: Stimmen Nutzer*innen einer Frage zu,erhalten Sie dennoch eine Übereinstimmung mit Parteien, die sichzu der Frage enthalten haben.Die Bundeszentrale für politische Bildung reagierte bisher nurausweichend auf die bereits in sozialen Medien kursierende Kritik:"[Der Wahl-O-Mat] ist ein Tool, das spielerisch zur Beschäftigung mitPolitik und den Positionen der Parteien anregen soll." Da aktuellkein Wahltool existiert, das diesen Herausforderungen tatsächlichRechnung trägt, hat wegewerk jetzt selbst eine Alternative zumWahl-O-Mat bereitgestellt: Anhand der auch im Wahl-O-Mat gestelltenFragen können Nutzer*innen hier Themen stärker nach ihrerDringlichkeit gewichten. Zu einigen Fragen, die ausgewogenereAntworten als "Ja" und "Nein" erfordern, werden mehrAntwortmöglichkeiten geboten. Die leichte Bedienbarkeit geht trotzdemnicht verloren.wegewerk Geschäftsführer Juri Maier versteht das Tool auch alsAnsage an den Wahl-O-Mat: "Deutschlands populärstes Wahltool mussbesser werden."wegewerk ist eine Full-Service Digitalagentur für Non-ProfitKommunikation. Im Jahr 2000 gegründet, arbeiten heute über 35Mitarbeiter*innen für namhafte NGOs, Verbände, Stiftungen,Gewerkschaften und Behörden. Von der Kampagnenstrategie bis zurdigitalen Transformation.Pressekontakt:Viktor Böseviktor.boese@wegewerk.comwegewerk gmbhsaarbrücker str. 24 | 10405 berlin | germanyt: +49-30-213087-22 | f: +49-30-213087-17http://www.wegewerk.comOriginal-Content von: wegewerk GmbH, übermittelt durch news aktuell