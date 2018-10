wefox Germany erweitert Geschäftsführung

Berlin (ots) - Das Insurtech wefox mit Sitz in Berlin erweitertseine Geschäftsführung um zwei bekannte Gesichter. Neben denbisherigen alleinigen Geschäftsführer Tasos Chatzimichailidis (53)rücken ab sofort Karl Grandl (47) und Milan Veskovic (38) an dieSpitze der wefox Germany GmbH. Grandl verantwortet als ChiefInsurance Officer die Akquise und den Ausbau der Partnerschaften mitVersicherungsgesellschaften. Veskovic trägt als Chief Sales Officerdie vertriebliche Verantwortung für alle Märkte. Beide Führungskräftesind erst im Juli zu wefox gekommen.Die Beförderung der beiden Manager steht in Zusammenhang mit denweltweiten Expansionsplänen von wefox. Erst in diesem Sommer warwefox nach Deutschland, Österreich und der Schweiz auch in Italien anden Start gegangen. Darüber hinaus erfordert das enorme Wachstum desInsurtechs die Erweiterung der Geschäftsführerebene. wefoxpositioniert sich als digitaler Vertriebskanal im Sinne einesNew-Business-Poolers, der die Makler dabei unterstützt, ihreVertriebskapazitäten besser auszuschöpfen. Dazu bietet das InsurtechMaklern die Möglichkeit, ihr Geschäft über die digitale Plattformeinzureichen und Backoffice-Dienstleistungen zu nutzen. In diesemJahr liegt ein besonderer Fokus auf der Neukundengewinnung, die wefoxfür ihre Geschäftspartner organisiert.Dazu Tasos Chatzimichailidis (53): "Ich freue mich auf dieVerstärkung durch Karl und Milan. Wir werden wefox zu einem GlobalPlayer entwickeln. Die nächste Entwicklungsstufe haben wir bereitserreicht. Wir sind auf dem Weg von einem Tech-Startup zu einereffizienten Distribution Company."Pressekontakt:Claudia KresselCKC Claudia Kressel CommunicationTel. 040 - 64 53 83 12E-Mail: info@kressel-communication.deOriginal-Content von: wefox, übermittelt durch news aktuell