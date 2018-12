"wee" setzt erfolgreich Meilensteine und blickt optimistisch ins Jahr 2019 / Positives Fazit bei Metropolenprojekt, bargeldloser weeArena und alternativem Bezahlwesen mit Blockchain-Technologie (FOTO)

München / Kreuzlingen (ots) -Die Unternehmen unter der im Euronext börsennotierten SchweizerSwiss Fintec Invest AG hatten sich in 2018 ambitionierte Zielegesetzt. "wee" als Markenzeichen für Loyality und Mobile Payment hatnachhaltig die Fundamente auf dem Weg zum globalen Blue Chip gelegt.In der neu geschaffenen weeMarketplace AG wurden die Online- undOffline-Aktivitäten von "wee" gebündelt. Mit der weitergehenderfolgreichen Umsetzung des Metropolenkonzepts in München konnte dieVoraussetzung für ein exponentielles Wachstum beim Cashback-Systemund Mobile-Payment geschaffen werden - als multiplizierbare"Blaupause" für weitere europäische Metropolen ab 2019. StrategischesZiel der gleichfalls neuen weeNexx AG ist es, die Vernetzung vonLoyality-Programm, Cashback-System, Mobile-Payment und E-Commerce mitden Chancen der Blockchain-Technologie zu verschmelzen und globalumzusetzen. Erklärtes Ziel: Eine Alternative zu den etabliertenBezahlsystemen schaffen! Und: Die weeArena in Bad Tölz glänztinzwischen mit dem weltweit ersten "offenen" bargeldlosenBezahlsystem. Insgesamt 25 weitere weeArenen sollen bald folgen!Als vorweihnachtliches Geschenk bei der Markterschließung vonMünchen konnte Cengiz Ehliz (48), Visionär und "wee"-Founder,vorgestern den 2.000ten Einzelhändler persönlich begrüßen, der sichunter dem Kampagnen-Motto "wee" love München dem Cashback-Systemangeschlossen hat. Jubiläums-Einzelhändler ist das auf hochwertigeHochzeitsringe spezialisierte Schmuckgeschäft "MARRYING" in derTheatinerstraße 32, mitten in der City. Die Feier fand beimWeinhandel Toskana statt - "wee"-Pionier der ersten Stunde inMünchen.Aus "wee" love München wird "wee" love Europe"Im Laufe des Jahres 2019", erklärt Ehliz, Multi-Unternehmer imM-Commerce, voller Stolz, "haben wir in der Metropolregion München8.000 Einzelhändler in unsere Infrastruktur integriert. Bis zu diesemZeitpunkt sind auch die neuen Anpassungen unserer Softwareabgeschlossen. Wir werden mit einem Big Bang unsere B-to-C-Kampagnestarten, um 400.000 Konsumenten mit Online-Marketing-Maßnahmenpunktgenau zu diesen stationären "wee"-Händlern zu navigieren." Credovon "wee" ist die Digitalisierung des Einzelhandels, dessen virtuelleSichtbarkeit über die weeApp gewährleistet wird.Das Pilotprojekt in München zeigt eindrucksvoll die Magnetfunktionvon "wee" beim stationären Einzelhandel. "wee" als weltweiteinzigartiges Bonusprogramm vernetzt die globale Welt desOnline-Shopping mit über 1.300 integrierten Online-Shops im eigenenPortal wee.com mit aktuell europaweit rund 30.000 lokalenEinzelhändlern. Beim E-Commerce erzielte Rabatte können vomKonsumenten nur beim Einkauf im Einzelhandel verrechnet werden.Alternativ lassen sich die gesammelten "wee" - 1:1 umgerechnet alsEuro - auf das Girokonto des Verbrauchers transferieren. DerEinzelhandel profitiert so von seinem Gegner E-Commerce, da mit demonline erzielten Cashback nur im Einzelhandel eingekauft werden kann,womit der stationäre Handel zusätzliche Umsätze und Kunden generiert.Dabei unterstützen den Einzelhändler ab Ende März 2019 - nicht nur inMünchen - virtuelle Promotions, mit denen er seine Kunden nach Wunschüber besondere Angebote informieren, noch stärker zum Kauf motivierenund somit noch intensiver binden kann.Führendes CRM-Expertenteam an der Seite von "wee""wee" bietet die Antwort auf kontinuierliche Umsatzrückgänge imEinzelhandel! In Metropolen gleichermaßen wie in ländlichenRegionen... Nach dem Münchner Vorbild sollen ab 2019 europaweit 20weitere Millionen-Metropolen für "wee" erschlossen werden.Verantwortlich für die strategische Markterschließung und dieBelebung des "wee"- Marktplatzes ist seit Mitte des Jahres JanBoluminski (49), renommierter internationaler Loyality-Spezialist,Mitbegründer von Payback, dem inzwischen größten deutschenBonusprogramm, mit seinem internationalen Team."wee" verbessert Lebensqualität in Citys, Stadtteilen und bei derBevölkerungEine jüngst veröffentlichte Umfrage von "Mentefactum" offenbart,dass ein Viertel der Deutschen Weihnachtsgeschenke vorzugsweise beiAmazon & Co. (21 %) oder bei Online-Auktionsanbietern (4 %) wie eBayeinkaufen. Gut 30% der bis 29-Jährigen kaufen ausschließlich im Netzein. Laut Handelsverband Oberbayern liegt der Anteil desOnline-Shopping in München bei über 10 %, das entspricht einem Umsatzvon ca. 1,2 Milliarden Euro. Nicht zuletzt sind diese Umsatzeinbußenund zu hohe Mieten der Grund für das Ausbluten der Innenstädte undOrtskerne. Mit "wee" als Partner erhält der stationäre Einzelhandeljetzt die Möglichkeit hier erfolgreich dagegen zu halten.Vertriebe sichern HändleranbindungMit ausgewählten Vertriebspartnern konnten in 2018 Verträgegeschlossen werden, welche die Voraussetzung schaffen, mittelfristigeuropaweit eine Million Einzelhändler für "wee" zu erschließen. Diehochmotivierten Vertriebsorganisationen sind für den Produktgeber"wee" in 21 Ländern der Europäischen Union sowie in der Karibik undin Südamerika mit einem Team von 8.000 Partnern aktiv.Cashback-System und Mobile Payment mit Blockchain-TechnologieverschmelzenIm Zuge der nachhaltigen Markterschließung und -durchdringungsowie des Zugriffs auf die Nutzung einer E-Money-Lizenz durch dieKooperation mit einer namhaften Bank, erweitert "wee" die bishererzielten Erfolge mit den immensen Möglichkeiten derBlockchain-Technologie. Aufgabe der weeNexx AG ist die Transformationder aktuellen technischen Basis und des bisherigen Geschäftsmodellsvon weeMarketplace in die Blockchain. Motto: Das Smartphone alsMobile Wallet wird für jedermann zur alltäglich gelebten Alternativeder etablierten Bezahlsysteme! Mit dieser Technologie ist es möglich,den "wee"-Marktplatz in die nächste Business-Dimension zu befördern.Denn für Transaktionen beim Kauf oder Verkauf innerhalb der"wee"-Infrastruktur braucht es zukünftig keinen Intermediär mehr wiebeispielsweise Banken. Mit seinem über Jahre gewachsenenBusiness-Fundament inklusive der potenziellen Akzeptanzstellen undKonsumenten als Nutzer sind die Voraussetzungen von "wee" alsherausragend zu bezeichnen. Das beinhaltet auch die IT als stabileBasis. Denn zukünftig muss der Anwender und Nutzer einesBlockchain-basierten Bezahlsystems verifizierbar sein, und genau daskann die eigene IT schon heute leisten (KYC - Know Your Customer)."wee", bisher Markenzeichen für ein innovatives Loyalitätsprogamm mitkontinuierlich steigendem Wachstum, wird seinen Markenkern und diedamit verbundenen Leistungsversprechen erweitern - auf dem Weg zurorganischen Vernetzung von bisherigem Geld, virtueller Währung unddigitalem Cashback.Weltpremiere und Multiplikation: "offenes" bargeldlosesStadion-BezahlsystemZum Saisonstart der Tölzer Löwen in der DEL2 wurde dieortsansässige weeArena digitalisiert. Die Prozesse sind inzwischenweitestgehend gelernt - vom Erfolg profitieren der Club, die Fans,der heimische Einzelhandel, die mehr als 1.300 namhaften Onlineshopsunter wee.com, die DEL2... und mindestens weitere 25 Regionen, nichtnur in Europa, von Arenen, die auf Basis der Bad Tölzer Blaupausetechnologisch umgerüstet und mit dem Einzelhandel vor Ort sowieOnline-Shopping vernetzt werden. Was aber ist so einzigartig am neuenBezahlsystem in der weeArena? Im Gegensatz zu allen anderenetablierten Systemen weltweit, ist die neue wee ArenaCardperspektivisch universell einsetzbar. In der aktuellen Projektstufeist bereits gewährleistet, dass mit dem Konsum in der weeArenaerzieltes Cashback beim Shopping im lokalen Einzelhandel oder beimweitergehenden Einkaufen im Eisstadion verwendet werden kann.Alternativ lassen sich die gesammelten wee in Euro (ein wee = einEuro) auf das eigene Girokonto auszahlen. In folgenden Projektstufenwerden einerseits in der weeArena bargeldlos funktionierendeVerzehrautomaten installiert, andererseits ist geplant, die weeCarduniversell einsetzen zu können, unabhängig davon, ob man dieEishockey-Dauerkarte als wee ArenaCard erhält oder bereits im Besitzeiner weeCard oder weeApp ist. Vorab soll gewährleistet werden, dassmehrere weeCards über einen wee Account geführt werden. Der Fokusliegt aber zunächst auf der Region, denn weeMarketplace erschließtaktuell den Einzelhandel beim Ligakonkurrenten Deggendorf - inklusiveUmrüstung des Eisstadions auf bargeldlos zur neuen Saison. "Dass wirdarüber hinaus bereits international - in Europa und Asien - weitereGespräche in unterschiedlichen Ausprägungen führen, ist sicher keinGeheimnis. Unsere Spezialisten arbeiten hierzu an einer ArtFranchise-Modell, das die Multiplikation des Systems gewährleistenwird," erklärt Ehliz.Ehliz ist felsenfest von erfolgreicher Umsetzung seiner Visionüberzeugt"In 2018 haben wir die entscheidenden Weichen für exponentiellesWachstum gestellt: unternehmensstrategisch mit der Umstrukturierungder "wee"-Gruppe und der Fokussierung von weeNexx AG auf dieVerschmelzung des bestehenden Business mit derBlockchain-Technologie, personell - u.a. auch mit der Gewinnung desinternational renommierten Schweizer Bankiers Dr. Leo Schrutt alsunseren Verwaltungsratspräsidenten, technologisch mit derInbetriebnahme der weeArena, marktrelevant mit der Umsetzung derMetropolenstrategie in München und mit der Integration von JanBoluminski für die globale Markterschließung. "wee" wird als globaleMarke und Blue Chip glänzen. Davon bin ich mehr denn je überzeugt!"