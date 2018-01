@wdrjeck: Wenn der WDR zum größten Karnevalssender im Land wird

Köln (ots) -Pünktlich zur Proklamation des Kölner Dreigestirns steht auch der WDRwieder Kopf -- und verwandelt sich zur größten Anlaufstelle fürKarnevalsfans in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus.Dabei kommen nicht nur Sitzungsfans auf ihre Kosten. Für alleStraßenkarnevalisten überträgt der WDR die Umzüge aus Köln,Düsseldorf und Bonn - im Ersten, im WDR Fernsehen und im Web aufkarneval.wdr.de.Weitere Highlights im Programm:- Querbeat: Der WDR begleitet die aufstrebende junge Band desKölner Karnevals und zeigt die Höhepunkte aus ihrem Konzertim Palladium (WDR Fernsehen, 27.1., 23.45 Uhr, und 11.2.,16.25 Uhr). Der Film zeigt spektakuläre Live-Sequenzen underzählt die Geschichte dieser Band, die seit einigen Jahrenimmer größere Erfolge feiert und auch bundesweit das Publikumim Sturm erobert.- "Die Kostümjäger - Selbst ist der Jeck": Drei Kandidatenpaareaus allen Ecken des Sendegebiets begeben sich auf die Jagdnach dem ultimativen, selbstgemachten Karnevalskostüm(WDR Fernsehen, 7.2., 21 Uhr).- "Einmal Prinz zu sein - eine Session mit dem KölnerDreigestirn": Die Dokumentation blickt hinter die Kulissendes Kölner Karnevals (WDR Fernsehen, 9.2., 20.15 Uhr).- "Deine Sitzung - deine Helden" - die alternativeKarnevalsrevue mit Carolin Kebekus und Mirja Boes feiert15-jähriges Jubiläum (WDR Fernsehen, 3.2., 22.30 Uhr, WDR 5,8.2., 21.05 Uhr).- "Dat Marie". In gefühlten 400 Liedern wird "dat Marie"besungen - in traditionellen Liedern, aber auch in aktuellenProduktionen. Eine Spurensuche. (WDR 5, 11.2. 21.05 Uhr)Pünktlich seit Sessionseröffnung ist auch der neue Facebook-Kanalfacebook.com/wdrjeck am Start. Hier bekommen Jecken alles, was siezum Feiern brauchen: die wichtigsten Infos zum Straßenkarneval, dieneuesten Karnevals-Hits zum Mitsingen, Clips und Live-Videos aus denKarnevalshochburgen, Highlights aus den Sitzungen, Wissenswertes rundum Bützje, Kamelle, Dreigestirn - und natürlich dieProgrammhighlights aus WDR Fernsehen und Radio.Mehr Infos zum Karnevalsprogramm im Ersten, im WDR Fernsehen, WDRRadio und im Web gibt es in der angefügten Pressemappe und aufkarneval.wdr.de.In der WDR Presselounge bieten wir Ihnen ständig aktualisierteHintergrundinformationen, Videos und Fotos zu den einzelnenProgrammen: presse.wdr.de.Fotos finden Sie auch unter ARD-Foto.dePressekontakt:Svenja SiegertTelefon: 0221 / 220 7100E-Mail: wdrpressdesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell