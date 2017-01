Das waren die Wochengewinner: Deutsche Bank, Commerzbank, ProSieben

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

mit einem Wochenplus von rund einem Prozent geht die erste Handelswoche im neuen Jahr deutlich positiv für den Deutschen Aktienindex aus. Somit steht nun ein Gewinn von 10,50 Prozent seit Anfang Dezember zu Buche. Besonders die Bankaktien konnten sich in den letzten Wochen und Monaten behaupten. So auch in der abgelaufenen Handelswoche. Die Commerzbank und Deutsche Bank stehen wie so oft in der letzten Zeit auf Wochensicht an der DAX Spitze. Mit einem Wochengewinn von 8,39 Prozent war die Commerzbank stärker als ihr Mittbewerber (6,20 Prozent).

Banktitel stark gefragt

Nicht nur hierzulande sind Aktien der Bankhäuser im Fokus der Investoren. Auch der italienische Bankenindex steigt unaufhörlich. Mittlerweile wurde hier ein neues Sieben-Monats-Hoch erschlossen. Mit 10.194 Punkten steht dieser nun höher als noch im Mai 2016. Hier treibt die Hoffnung auf eine Kernsanierung des Bankensektors die Kurse.

Das erwartet Sie kommende Woche

Bereits am Montag wird für die gesamte Eurozone die Arbeitslosenquote veröffentlicht. Bevor es dann am Freitag den 13 spannend weiter geht. Gegen 14:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Einzelhandelsumsätze in den USA veröffentlicht. Und am Abend nach Börsenschluss wird Frau Janet Yellen wieder sprechen. Das könnte im Vorfeld wieder zu stärkeren Kursbewegungen in die eine oder andere Richtung führen. Abhängig davon wie ihre Worte vom Markt aufgenommen werden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse