Das waren die Casino-Golftage von Zell am See-Kaprun - BILD

Tolle Abendstimmung im Casino, eine schwimmende Insel amZeller See und Spannung pur bei den Golfturnieren - Zell amSee-Kaprun begeistert mit Hole-in-One Festspielen bei denCasino-GolftagenZell am See-Kaprun (ots) - 240 Teilnehmer bei den verschiedenstenTurnieren der Casino-Golftage, hunderte Abschläge bei den ONE SHOTAbenden und zahlreiche begeisterte Zuseher und Golffans kamenvergangenes Wochenende nach Zell am See-Kaprun um bei den erstmaligenCasino-Golftagen live dabei zu sein und die Gewinnchance auf 100.000Euro oder einen von zwei Audi Q2 wahrzunehmen.Driven, chippen, genießen und gewinnen - das war die Devise derCasino-Golf-Tage in Zell am See-Kaprun von 13. bis 16. September2018. Erstmalig fand die Veranstaltung mit Fokus auf den weißen Ballinmitten der malerischen Kulisse zwischen Gletscher, Bergen und demZeller See statt.Das abwechslungsreiche Golfprogramm ließ an diesem verlängertenWochenende keine Wünsche offen und punktete vor allem mit dem FaktorErlebnis und den Hole-in-One Festspielen. Beim ONE SHOT brachte einHole-in-One 100.000 Euro, beim Schmitten Downhill Golf und der TauernSpa Trophy je einen Audi Q2. Ganz knapp wurde kein Hole-in-Onegeschafft - beim ONE SHOT trafen aber einige auf das schwimmendeGreen am Zeller See. Dass die Hole-in-One Gewinne an diesemWochenende nicht an den Mann gingen, tat der ausgezeichneten Stimmungallerdings keinerlei Abbruch.Zwtl.: Abwechslungsreiches ProgrammDie Zell am See-Kaprun Trophy eröffnete am Donnerstag, den 13.September die Casino-Golftage. Das Stableford-Turnier fand amGolfplatz Kitzsteinhorn statt bei anschließendem BBQ und Siegerehrungam Golfplatz Restaurant. Ab 18:00 Uhr gab es beim ONE SHOT im CasinoZell am See erstmals die Chance auf 100.000 Euro. Von derPanorama-Terrasse aus wurde auf ein etwa 120 Meter entferntesschwimmendes Inselgreen am Zeller See abgeschlagen. DutzendeGolfinteressierte versuchten ihr Glück auf ein Hole-in-One und damit100.000 Euro.Weiter ging es am Freitag mit der Sporthotel Alpin Gala Trophy amGolfplatz Schmittenhöhe mit knapp 80 Startern. Auch an diesem Abendlud wieder der ONE SHOT ins Zeller Casino bei einzigartigerAbendstimmung am See mit Feuer und Nebelinstallationen am Inselgreenund auf der Terrasse. Mit Spannung schaute man den Golfern beimAbschlag zu. Auch jeder Besucher des Casinos konnte beim ONE SHOTteilnehmen. Zudem wurde bei der Putting Challenge Geld für dieGolfjugend des Golfplatzes gesammelt und an diesem Abend somit füreinen guten Zweck geputtet.Beim mittlerweile 10. Schmitten Downhill Golfturnier am Samstag,15. September, rief wieder einmal der Berg und es ging für alleTeilnehmer auf 2.000 m Seehöhe. Bei der ausgebuchten Trophy mit 88Startern wurde im Texas Scramble in 4er Teams über 11 Locher bis zurAreitalm abgeschlagen.Den feierlichen Abschluss der Casino-Golftage von Zell amSee-Kaprun bildete schließlich der Tauern Spa Golf Cup am Sonntag,den 16. September. Diese beiden Turniere am Samstag und Sonntagkomplettierten die Hole-in-One-Festspiele mit der Gewinnmöglichkeitvon jeweils einem Audi Q2.Zwtl.: Erstmalige, gelungene VeranstaltungUm die Vielfalt an Event- und Sportmöglichkeiten in Zell amSee-Kaprun herauszustreichen und besonders das Thema Golfhervorzuheben, wurden heuer die Casino-Golftage erstmalig ins

Leben gerufen. "Wir sind sehr stolz darauf, mit denCasino-Golftagen und dem ONE SHOT eine absolute Neuheit geschaffenzu haben, bei der der Golfsport in all seinen Facetten einzigartigund völlig innovativ erlebbar wurde", sagt Renate Ecker,Tourismusdirektorin von Zell am See-Kaprun. Sie ergänzt: "Wir in Zellam See-Kaprun sehen es außerdem als unsere Aufgabe, das Thema Golfinnovativ und neuwertig darzustellen, Golf-Reisen zu fördern undGolffans zu uns zu bringen. Denn wir haben hier mit den beiden 18Loch Golfplätzen großartige Möglichkeiten. Das Casino direkt amZeller See bietet ein tolles Ambiente und unsere vielfältigeLandschaft von Gletscher, Bergen und See hält den perfekten Rahmenfür das Schmitten Downhill Golf oder auch die Ski & Golf WM im Mai amGletscher."Alexandra Hosp, Marketingleiterin Zell am See-Kaprun Tourismus:"Wir möchten uns bei allen Partnern für die großartige Zusammenarbeitbedanken, die die Casino Golftage zu diesem besonderen Highlightgemacht haben. Allen voran dem Casino Zell am See, dem Golfclub Zellam See-Kaprun, dem Organisationsteam Schmitten Donwnhill und denHotelpartnern Tauern SPA und Sporthotel Alpin. Wir freuen uns schonauf weitere tolle Golf-Veranstaltungen in den nächsten Jahren unddarauf, zahlreiche Golffans bei uns in Zell am See-Kaprun begrüßen zukönnen."Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Zell am See Kaprun TourismusJohanna Klammer, BAPressej.klammer@zellamsee-kaprun.comhttp://www.zellamsee-kaprun.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2931/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Zell am See-Kaprun, übermittelt durch news aktuell