Das waren 2018 die attraktivsten Städte für Fachkräfte

Düsseldorf (ots) - In den größten Städten Deutschlands liegen dieStandorte von zahlreichen Unternehmen. Damit ziehen diese Städtemagnetisch Fachkräfte an, die aus umliegenden oder weiter entferntenOrtschaften pendeln. Doch wo hatten Jobsuchende in diesem Jahr diebesten Chancen, eine neue Stelle zu finden? Die Online-JobplattformStepStone hat untersucht, in welchen Städten der Arbeitsmarkt imZeitraum vom ersten bis zum dritten Quartal 2018 besonders geboomthat.Platz 1: Frankfurt am MainDie größte Stadt Hessens war der klare Spitzenreiter, wenn es umdie Nachfrage nach Fach- und Führungskräften ging. So kamen auf100.000 Einwohner pro Monat durchschnittlich 1.747Stellenausschreibungen - so viele wie in keiner anderen Großstadt inDeutschland. Als eines der wichtigsten Finanz- undDienstleistungszentren ist Frankfurt auch der Standort zahlreicherUnternehmen wie z. B. Deutsche Lufthansa, Schenker Deutschland oderCommerzbank. Besonders Finanzexperten und IT-Spezialisten wurdenverstärkt in der fünftgrößten Stadt Deutschlands gesucht.Platz 2: StuttgartDie Landeshauptstadt Baden-Württembergs ist nicht nur der Standortvon internationalen Großkonzernen wie Porsche und Bosch, sondern aucheine Vielzahl kleiner und mittelständischer Unternehmen wie EnBW undFerchau haben dort ihren Sitz. Mit 1.576 Stellenausschreibungen pro100.000 Einwohner belegt Stuttgart Platz zwei im Ranking. An Europasführendem Hochtechnologiestandort fanden insbesondere Fachkräfte mitIT- und technischem Hintergrund, insbesondere aus den BereichenMaschinen- und Fahrzeugbau sowie Energie- und Elektrotechnik, einegroße Palette an Jobmöglichkeiten.Platz 3: MünchenDie starke Wirtschaftskraft in der bayrischen Landeshauptstadtergibt sich durch einen breiten Mix aus Unternehmenunterschiedlichster Größe und Branchenzugehörigkeit sowie eine engeVernetzung von Hightech-Unternehmen wie z. B. BMW, Siemens oderMicrosoft. Die Nachfrage nach Fachkräften war überdurchschnittlichhoch, besonders IT-Spezialisten und Techniker wurden gesucht. Auf100.000 Einwohner kamen durchschnittlich 1.496 Stellenausschreibungenpro Monat.Platz 4: DüsseldorfIn dem bevölkerungsreichsten Bundesland sitzen in derLandeshauptstadt zahlreiche Unternehmen aus Industrie, Handel undDienstleistungen. Als bedeutender Messeplatz und Zentrum derKommunikations-, Werbe- und Modebranche wurden u.a. bei Metro,Henkel, Trivago und StepStone nicht nur Vertriebs- undMarketingfachleute verstärkt gesucht, sondern auch Personaler. Mit1.294 Ausschreibungen pro 100.000 Einwohner belegt Düsseldorf denvierten Platz.Platz 5: HamburgDie Hansestadt ist nicht nur die wichtigste Anlaufstelle für deninternationalen Handel in Deutschland, sondern auch Sitz vonzahlreichen florierenden Großkonzernen und eine der bedeutendstenStädte für die Dienstleistungswirtschaft. Nach Einwohnern belegtHamburg Platz drei im Städteranking - in Punkto Jobs liegt derStadtstaat mit 865 Stellen pro 100.000 Einwohner auf Platz fünf.Unternehmen wie BP, Edeka und das Energieunternehmen Marquard & Bahlssuchten insbesondere Finanz-Spezialisten und Vertriebler.Platz 6: KölnDie Rheinmetropole ist als traditionelle Handelsstadt, innovativeMedienstadt und führender Logistik-Standort für Unternehmen wie REWE,Ford und Lanxess ein wichtiges Wirtschaftszentrum in Deutschland. ProMonat wurden im Schnitt 769 Stellenanzeigen pro 100.000 Einwohner inKöln ausgeschrieben, wobei insbesondere Finanz-Spezialisten,Marketing-Fachleute und Vertriebler gesucht wurden.Platz 7: BerlinAls Hauptstadt Deutschlands und dicht besiedelter Stadtstaatbeheimatet Berlin zahlreiche rekrutierende Unternehmen. Dazu zählenz. B. die Deutsche Bahn, Vattenfall und Zalando. Die Nachfrage nachFachkräften war höher als im Bundesdurchschnitt, im Vergleich zurEinwohnerzahl allerdings eher gering. Obwohl Berlin diebevölkerungsreichste Stadt Deutschlands ist, wurden hier lediglich583 Stellenanzeigen pro 100.000 Einwohner veröffentlicht. Auch in derBundeshauptstadt war die Nachfrage nach Marketingexperten,Vertrieblern und Finanzfachleuten besonders hoch.Platz 8: LeipzigAls logistische Drehscheibe zu den Märkten Europas, als Tor zu denneuen EU-Beitrittsländern, aber auch aufgrund seiner hohen Kompetenzin Bezug auf Osteuropa stellt die Stadt einen wichtigenWirtschaftsfaktor Deutschlands dar. Die wohl bekanntestenIndustrievertreter in Leipzig sind Siemens, Deutsche Telekom AG undBMW. Als Standort großer Firmenkomplexe und ganzerIndustrieansiedlungen war die Nachfrage besonders nachIT-Spezialisten, Vertriebsexperten und Technikern in derbevölkerungsreichsten Stadt Sachsen besonders groß. Auf 100.000Einwohner kamen im Monat im Schnitt 405 Stellenanzeigen.