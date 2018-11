"Das war der größte Fehler meines Lebens!" Das erste "Nein" bei "Hochzeit auf den ersten Blick" am Sonntag, 11. November 2018, um 17:30 Uhr in SAT.1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -Die Braut, die sich traut - und dann am liebsten weglaufen möchte:Tamara (45) trifft in der zweiten Folge von "Hochzeit auf den erstenBlick" im Standesamt auf Sascha (47), den ihr bis dato unbekanntenGatten in spe. Doch statt Amors Pfeil trifft sie eine wesentlichdramatischere Erkenntnis wie ein Donnerschlag: "Er ist es nicht."Dennoch gibt sie dem passionierten Bodybuilder zunächst ihr Ja-Wort -und bereut es sofort zutiefst: "Ich habe gespürt: Das war der größteFehler meines Lebens." Und weiter: "Es wäre besser gewesen, inOhnmacht zu fallen oder rauszurennen. Ich hätte nicht 'Ja' sagendürfen! Aber ich habe in dem Moment an ihn gedacht und gedacht: Daskann ich ihm nicht antun."Schlussmach-Gespräch zum Ehebeginn: Nach der Trauung gestehtTamara Sascha in einem Vier-Augen-Gespräch die traurige Wahrheit:"Ich habe in den ersten Sekunden, wo ich hier reingekommen bin,festgestellt, dass Du nicht der Mann bist, den ich erhofft habe zusehen. [...] Ich habe festgestellt, dass Du ein ganz lieber Menschbist, dass Du viel Herz hast und ich mir vorstellen könnte, dasszwischen uns bestimmt eine super Freundschaft entstehen könnte."Sascha ist entsetzt: "Das war der Korb des Jahrhunderts, den ich daam Standesamt erleben durfte. Schlimmer geht's ja eigentlich nichtmehr."Bekommen Tamara und Sascha die eheliche Kurve? Oder steht dasBeziehungs-Experiment bereits vor dem Aus, noch bevor es richtigbegonnen hat? Die Antwort sehen SAT.1-Zuschauer am Sonntag, 11.November 2018, um 17:30 Uhr in SAT.1."Hochzeit auf den ersten Blick" - am Sonntag, 11. November 2018,um 17:30 Uhr in SAT.1.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHBarbara StefanerKommunikation/PR · Factual & SportsTel.: +49 (89) 9507-1128Email: Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Clarissa SchreinerTelefon +49 (89) 9507-1191Email: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell