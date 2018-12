"Das war dann mal weg": Zwei neue Teile der ZDFinfo-Reihe (FOTO)

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Vom Testbild nach TV-Sendeschluss, über das Tamagotchi bis zumBonanzarad: Am Dienstag, 25. Dezember 2018, ab 20.15 Uhr, nehmenzwei neue Folgen von "Das war dann mal weg" die ZDFinfo-Zuschauer mitauf Zeitreise. Die Doku-Reihe widmet sich auf unterhaltsame undinformative Weise ausgestorbenen Alltagsdingen aus denunterschiedlichsten Lebensbereichen. Cherno Jobatey, Babette vonKienlin und Sven Deutschmanek steuern ihre persönlichen Anekdoten zuden Kultgegenständen der Vergangenheit bei, Animationen sorgen für somanchen Aha-Effekt.Um 20.15 Uhr begibt sich die Folge "Modellbahn, Tamagotchi & Co."auf die Spur von Gegenständen aus dem Kinderzimmer - einst geliebt,heute kaum mehr bekannt. Wie sah ein Bonanzarad aus, was hatte es mitden "Yps"-Heften auf sich, und was hat man eigentlich mit einemTamagotchi gemacht? Die etwas Älteren erinnern sich, die Kinder imFilm müssen schon sehr rätseln.Anschließend um 21.00 Uhr dreht sich in "Testbild, Sendeschluss &Co." alles um das Fernsehen: Von Fernsehansagerinnen über Störpappenbis hin zum Testbild - "Das war dann mal weg" fragt nach Relikten,die es in einer Zeit, in der viele Menschen kein Fernsehgerät mehrhaben, längst nicht mehr gibt.Die beiden neuen Folgen von "Das war dann mal weg" sind zwei von70 Erstausstrahlungen, die ZDFinfo im Dezember 2018 sendet. BeideTeile werden am Dienstag, 1. Januar 2018, ab 18.45 Uhr, erneutgezeigt. Im Anschluss wiederholt ZDFinfo die Folgen "Alltag" (20.15Uhr), "Henkelmann, Hawaii-Toast & Co." (21.00 Uhr), "Badekappe,Backenbart & Co." (21.45 Uhr) und "Auf Achse" (22.30 Uhr).Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wegPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/zdfinfo-dokus-im-dezemberSendungsseite: http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFinfoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell