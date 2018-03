"Das war dann mal weg": ZDFinfo über verschollene Alltagsdinge (FOTO)

Mainz (ots) -Die Zeitreise geht weiter: Am Mittwoch, 28. März 2018, ab 20.15Uhr, zeigt ZDFinfo mit "Badekappe, Backenbart & Co." und "Henkelmann,Hawaii-Toast & Co." zwei neue Filme aus der Reihe "Das war dann malweg". Die Filme widmen sich Dingen, die einst nicht aus dem Alltagwegzudenken waren, aber schließlich dennoch verschwanden.In "Badekappe, Backenbart & Co." dreht sich um 20.15 Uhr alles umdie Nasszelle - von der Trockenhaube über den Spiegel-Schrank bis hinzur Bademütze. Anschließend beschäftigt sich "Henkelmann,Hawaii-Toast & Co." um 21.00 Uhr mit Tischkultur und Manieren. Woherkommt der Toast Hawaii, und kann man ihn heutzutage noch im Lokalbestellen? Besitzt noch jemand eine Kittelschürze? Oder einenHenkelmann?In "Das war dann mal weg" erzählen prominente Zeitzeugen ihrepersönlichen Anekdoten zu den längst verschollenen Dingen aus derVergangenheit. In den beiden neuen Filmen sind Schauspieler undKomiker Michael Kessler, Koch und Lebensmittelexperte Sebastian Lege,"Notruf Hafenkante"-Schauspielerin Rhea Harder und"heute-journal"-Co-Moderatorin Gundula Gause zu sehen."Das war dann mal weg: Badekappe, Backenbart & Co." sowie"Henkelmann, Hawaii-Toast & Co." wiederholt ZDFinfo am Dienstag, 3.April 2018, ab 0.45 Uhr. Im Anschluss wird um 2.15 Uhr noch einmalder Pilotfilm der Reihe "Das war dann mal weg" gezeigt.http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wegPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell