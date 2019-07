"Das war dann mal weg": ZDFinfo über Dinge, die mit dem Mauerfall verschwanden (FOTO)

Mainz (ots) -Die Zeitreise bei "Das war dann mal weg" geht weiter: Am Sonntag,4. August 2019, ab 20.15 Uhr, zeigt ZDFinfo mit den neuen Folgen"Westpaket, Intershop & Kaderakte" und "Ostmark, Westsandmann &Transitstrecke" ein Spezial rund um die Berliner Mauer. Die Filmespüren Dingen nach, die in Ost und West mit dem Mauerfallverschwunden sind.Um 20.15 Uhr erzählt "Westpaket, Intershop & Kaderakte" unteranderem von einer Eigenheit der DDR: der Kaderakte. Eine solche wurdefür jeden Werktätigen angelegt und gab Aufschluss über so ziemlichjede Frage. Sie umfasste nicht nur den Lebenslauf, Zeugnisse,Einstellungsfragebögen oder Beurteilungen früherer Arbeitgeber,sondern auch Angaben zur Parteimitgliedschaft, zur politischenGrundeinstellung oder zum familiären Umfeld. Anschließend beschäftigtsich "Ostmark, Westsandmann & Transitstrecke" um 21.00 Uhr unteranderem mit der Nationalhymne der DDR und dem Sandmännchen in Ost undWest.In "Das war dann mal weg" erzählen prominente Zeitzeugen ihrepersönlichen Anekdoten zu den längst verschollenen Gegenständen ausder Vergangenheit. In den beiden neuen Folgen sind SchauspielerinAnneke Kim Sarnau, Moderator Cherno Jobatey und Schauspieler FlorianMartens zu sehen."Das war dann mal weg: Westpaket, Intershop & Kaderakte" sowie"Ostmark, Westsandmann & Transitstrecke" wiederholt ZDFinfo amMontag, 5. August 2019, ab 7.00 Uhr, sowie am Samstag, 10. August2019, ab 18.45 Uhr.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/weghttps://zdfinfo.dehttps://facebook.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell