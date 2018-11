Das war die GALA CHRISTMAS SHOPPING NIGHT 2018 im Alsterhaus

Hamburg (ots) - Rund 2.000 Gäste kamen zum exklusivenVorweihnachts-Shopping ins Hamburger Alsterhaus, darunter vieleProminente wie Boris Entrup, Isabel Edvardsson und Ina Menzer.Am Donnerstagabend fand bereits zum neunten Mal die GALA CHRISTMASSHOPPING NIGHT statt. Unter dem Motto "Weihnachten beginnt mit GALA"empfingen das Premium People- und Lifestyle-Magazin und dasAlsterhaus ab 20:45 Uhr rund 2.000 Gäste in einem stilvollenWinterwunderland. Auch in diesem Jahr waren die begehrten Ticketswieder restlos ausverkauft.Bei einem Glas Champagner und Seite an Seite mit prominentenGästen konnten die Besucher bis Mitternacht ihre erstenWeihnachtsgeschenke einkaufen. Das abwechslungsreiche Programm machtediesen Abend, der traditionell von Schauspieler Jochen Schroppmoderiert wurde, zu einem Shopping-Erlebnis der Extraklasse.DJ IamKimKong sorgte für einen besonderen musikalischen Flair desAbends. Diverse Beautystationen wie eine Nailbar, Make-up und HairFresh-ups luden zum Ausprobieren neuer Produkte ein. Auch der Gaumenkam an diesem Abend voll auf seine Kosten, da die Gäste nebenFingerfood zu verschiedenen Verköstigungen, darunter zum BeispielCognac, Gin und belgische Schokolade, eingeladen wurden. Zudem botdas GALA-Cover-Shooting die Möglichkeit, ein Erinnerungsfoto derdiesjährigen GALA CHRISTMAS SHOPPING NIGHT im Alsterhaus mit nachHause zu nehmen.Zahlreiche prominente Gäste waren bei dem exklusivenShopping-Erlebnis mit dabei, darunter Dana und Dennis Diekmeier,Isabel Edvardsson, Boris Entrup, Ina Menzer, Jörg Oppermann, SteffenSchraut und Oliver Tienken.Als weitere Premium-Partner unterstützen Courvoisier undWallDecaux die Veranstaltung.Honorarfreies Bildmaterial steht zum Download zur Verfügung unter:https://we.tl/t-YT9LudqDdTPressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell