Köln (ots) - Mit 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14-bis 59-jährigen Zuschauer überzeugte "Sing meinen Song - DasWeihnachtskonzert" gestern Abend um 20:15 Uhr bei VOX und stelltedamit für das alljährliche Tauschkonzert-Special einen neuen Bestwertauf. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurde mit einemMarktanteil von 12,2 Prozent ein neuer Allzeitrekord erreicht.Insgesamt sahen 1,82 Mio. Zuschauer, wie sich Alec Völkel und SaschaVollmer von "The BossHoss", Mark Forster, Lena,"Silbermond"-Frontfrau Stefanie Kloß, Michael Patrick Kelly,Gentleman und Moses Pelham mit jeweils zwei weihnachtlichen Songsihre Lieblings-Weihnachtslieder beschenkten.Erfolgreich lief es auch für die Doku im Anschluss: "Ich trink'auf dich, mein Freund! - Die Tauschkonzert-Story" erzielte einen sehrguten Marktanteil von 8,5 Prozent (14- bis 59-Jährige). In der jungenZielgruppe der 14- bis 29-jährigen Frauen lag der Marktanteil sogarbei sehr starken 16,0 Prozent.Bei Twitter landete der Sendungs-Hashtag #SingMeinenSong amgestrigen Dienstag auf Platz 1 der Deutschland-Trends.Wer die Sendung verpasst hat, kann sie sich noch 7 Tage nachTV-Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de anschauen. Am 23. Dezemberwiederholt VOX um 22:00 Uhr dann noch einmal das Weihnachtskonzertmit den "Sing meinen Song"-Stars.Das Album zum Weihnachtskonzert ist seit gestern überall im Handelerhältlich.Die Zuschauer können sich schon jetzt auf die nächste Staffel"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" freuen: Im Frühjahr 2018 führtdann Mark Forster durch die fünfte Staffel der Musik-Event-Reihe. Beider brandneuen Staffel zieht es wieder die besten KünstlerDeutschlands nach Südafrika: Mary Roos, Rea Garvey, JudithHolofernes, Johannes Strate, Leslie Clio und Marian Gold tauschen undinterpretieren dann ihre eigenen Hits.Quelle: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung undMärkte/vorläufig gewichtet/Stand: 29.11.2017