Das war der Black Friday 2019: 2 Millionen Besucher und über 800 Shops auf Black-Friday.de (FOTO)

Oberhausen (ots) - Zum mittlerweile achten Mal in Folge begleitete das Portalwww.Black-Friday.de DAS Shopping-Event des Jahres und wiedereinmal war der BlackFriday ein voller Erfolg für alle Beteiligten!Insgesamt informierten sich im November 2019 über 2 Millionen Unique User ausDeutschland, Österreich und der Schweiz auf Black-Friday.de über den BlackFriday und die stattfindenden Aktionen der Händler.In den Wochen vor dem Black Friday reichten hunderte Händlern und Online-Shopsdie Details zu ihren geplanten Rabatten bei dem Portal ein. Wie in jedem Jahrwurden alle eingereichten Aktionen am Black Friday pünktlich um 0:00 Uhr aufBlack-Friday.de veröffentlich. Insgesamt listete das Portal 580 Shops und Markenaus Deutschland sowie mehr als 250 Shops aus Österreich und der Schweiz. Somitpräsentierte Black-Friday.de seinen Besuchern zum Black Friday 2019Rabattaktionen von über 800 Shops aus dem DACH-Raum und damit fast doppelt soviele wie beim Black Friday 2018 (Shopübersicht:https://www.black-friday.de/shops).Auch die Black-Friday.de Social Media Profile bei Facebook und Instagramerfreuten sich bei den Black Friday Shoppern großer Beliebtheit. So erzielte dasPortal über seine Social-Media-Aktivitäten in DE, AT und CH eine Reichweite vonüber 6 Millionen Views und verzeichnete mehr als 500.000 Interaktionen mit dengeteilten Inhalten.Einer der Facebook-Posts sorgte sogar für so großes Aufsehen, dass er von derPresse aufgegriffen und diskutiert wurde (Beispiel: TZ.de -http://ots.de/GwhrRw). Bis heute erhielt der Facebook-Beitrag 18.333 Reaktionen,1.459 Kommentare und wurde 1.936 Mal geteilt (Hier geht es zum Post aufFacebook: http://ots.de/cNXBPe)Zudem veranstaltete Black-Friday.de zum Black Friday 2019 ein Gewinnspiel aufInstagram, bei dem das Portal 3 Shopping-Queens kürte und sie mit einem Budgetvon jeweils 500 EUR auf Black Friday Shopping-Tour schickte. Auch dasGewinnspiel war ein voller Erfolg und konnte in der Woche vor dem Black Fridayzusätzliche Aufmerksamkeit für das Portal und die gelisteten Shops generieren.Insgesamt beteiligten sich innerhalb von 7 Tagen über 6.000 Instagramer an demGewinnspiel.Sowohl für die Kunden als auch für die teilnehmenden Händler hat sich der BlackFriday wieder einmal ausgezahlt. Die einmaligen Rabatte wurden von den Kundendankend angenommen und sorgten erneut für Rekordumsätze in den Onlineshops undLadengeschäften. Händler, die beim nächsten Black Friday mit ihren Aktionen aufBlack-Friday.de dabei sein möchten, können ihre Deals wieder im Vorfeld bei demPortal einreichen. Alle Informationen dazu finden Sie hier:https://www.black-friday.de/informationen-fuer-haendlerPressekontakt:Simon Gall - Black-Friday.deLothringer Str. 1246045 OberhausenE-Mail: info@black-friday.deTel.: (0208) 88 289 821Web: www.black-friday.deShort-URL: bf.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111552/4456872OTS: Black-Friday.deOriginal-Content von: Black-Friday.de, übermittelt durch news aktuell