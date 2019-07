Das war ein Abend voller großer Gefühle - TELE 5 und Thomas Gottschalk präsentierten die FILMFONIKER - Die besten Filmsongs aller Zeiten in einer einzigartigen LOVE EDITION (FOTO)

München (ots) -Das war ein unvergessliches Konzerterlebnis in der Philharmonie imGasteig. Zum Filmfest München stand der diesjährige Konzertabend derFilmfoniker ganz im Zeichen der Liebe. Zum zweiten Mal spielte das"Orchester der Filmwirtschaft" nun auf dem Filmfest München, diesesMal mit einem romantischen Programm mit eigens für das Orchesterarrangierten Songs in einer LOVE EDITION - moderiert wurde dasKonzert von Thomas Gottschalk.Pressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell