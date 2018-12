Das war 2018 – 14.00 Uhr Börsenschluss DAX -18 %, Überraschung Nasdaq – kaum Verluste, Wirecard Top, D. Bank – 58 %

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Am letzten Handelstag kann der DAX noch rund 1,70 % zulegen bei rund 10.559 Punkten. Das Börsenfazit 2018: "So manche Börsenweisheit wurde außer Gefecht gesetzt. Die DAX-Jahresperformance: -18 %. Im Januar 2018 (Am 23. Januar 13.596 Punkten) gab es ein neues Rekordhoch, jetzt sind wir 3.000 Punkte drunter. Die Überraschung des Jahres ist, dass der Nasdaq sogar knapp an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio