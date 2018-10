Ab wann gehören Smartphone und Co. in Kinderhände? (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Die digitale Welt ist aus unserm Leben nicht mehr wegzudenken,aber wie sieht es mit unseren Jüngsten aus? Ab wann gehörenSmartphone und Co. in Kinderhände? Max Zimmermann hat sich für unserkundigt:Sprecher: Selbst die Kleinsten sind von den bunten, lustigen Clipsfasziniert und wollen stets und ständig mehr, berichtet dasApothekenmagazin "Baby und Familie". Da das lange Stillsitzen und aufden Bildschirm starren sicher nicht gesund ist, haben wirChefredakteurin Stefanie Becker gefragt, warum man nicht ganz einfachden Gebrauch von Smartphone und Tablet verbieten kann:O-Ton Stefanie Becker: 19 Sekunden"Heutzutage gehören digitale Medien zum Alltag dazu, sodassrigorose Verbote kaum durchzusetzen sind und auch nicht unbedingtsinnvoll, denn dadurch verhindert man natürlich auch, dass Kindereine Kompetenz bei der Nutzung entwickeln. Und es gibt durchausMedienangebote, die auch einen positiven Effekt auf die Kleinenausüben."Sprecher: Und welche Vorteile bieten solche kindgerechten Formate?O-Ton Stefanie Becker: 19 Sekunden"Ausgewählte gute Kindersendungen und Serien, die dem Alterentsprechen, die stärken zum Beispiel die Kreativität der Kleinen.Kinder können dadurch auch ihr Wissen erweitern, sozialeZusammenhänge erlernen, und natürlich erleben sie manchmal auch einWechselbad der Gefühle, also zum Beispiel wenn es erst spannend wirdund dann alles gut ausgeht."Sprecher: Ist es sinnvoll, dass selbst die Kleinsten schon zuDauernutzern werden, oder gibt es ein Limit, wie viel kleine Kindertäglich durch Internet surfen dürfen?O-Ton Stefanie Becker: 22 Sekunden"Bis zum sechsten Lebensjahr gilt für den Medienkonsum alsRichtschnur bis zu maximal einer halben Stunde am Tag. Grundsätzlichsollte immer ein Erwachsener daneben sitzen und mit zuschauen. Dennwenn das Kleine unruhig wird oder sich vielleicht sogar die Augenzuhält, dann ist es Zeit abzustellen und etwas anderes zu machen,etwa puzzeln oder ein Bilderbuch vorzulesen."Abmoderationsvorschlag: Viel mehr als Smartphone- und Tabletzeitbrauchen Kinder aber Spielangebote in der realen Welt, zum Beispielmit Bauklötzen spielen oder draußen mit Freunden toben, rät "Baby undFamilie".Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel.: 089 / 744 33 360Fax: 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell