Finanztrends Video zu



mehr >

Mainz (ots) -Samstag, 9. März 2019, 21.45 UhrErstausstrahlung"In jedem Kopf steckt eine eigene, kleine Welt", so FlavioFornasa, Garderobier an der Mailänder Scala. Der Dokumentarfilm"Secondo me" von Pavel Cuzuioc (Österreich 2016), den 3sat amSamstag, 9. März 2019, um 21.45 Uhr in Erstausstrahlung zeigt,begleitet drei Garderobiers an drei europäischen Opernhäusern: an derWiener Staatsoper, der Mailänder Scala und dem Opernhaus in Odessa.Pavel Cuzuioc begleitet seine Protagonisten nicht nur im Beruf,sondern durch ihr tägliches Leben.Der Film verkehrt die Wahrnehmung, die Opernhandlung selbst bleibtausgespart, während die wahre Bühne dem Alltag der Garderobiers gilt.Und die Häuser, in denen sie arbeiten, werden dabei zu dem, was siesind: zu Kulissen, die erst von den Menschen mit Leben erfülltwerden. "Secondo me" handelt von den großen Erzählungen, die dasLeben jedes Einzelnen täglich schreibt, mit all seinen Gefühlen,Wünschen und Sorgen, seinem Wandel im Vergehen der Zeit.Video-Stream: https://ly.zdf.de/qNPl/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/secondome3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell