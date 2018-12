wafg-Branchenbeitrag: Kalorienreduktion um 15 Prozent bei Erfrischungsgetränken

Berlin (ots) - Die Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke(wafg) begrüßt die heute im Bundeskabinett beschlossene NationaleStrategie zur Reduktion von Zucker, Fetten und Salz inFertigprodukten. Die wafg ist bereit, diese mit einem eigenenBranchenbeitrag zu unterstützen. Dieser strebt an, den Kaloriengehaltder in Deutschland vertriebenen Erfrischungsgetränke bis 2025 um 15Prozent zu reduzieren. Damit möchte die Branche einen nachhaltigen,messbaren und signifikanten Beitrag zur Nationalen Strategie leisten.Die wafg unterstützt die von Bundesernährungsministerin JuliaKlöckner verfolgte Reduktions- und Innovationsstrategie, mit der dieBereiche Ernährung, Bewegung und Gesundheit übergreifend undganzheitlich betrachtet werden sollen. Ein wichtiger Teil derStrategie ist das Ziel, die Kalorienzufuhr zu senken."Seit vielen Jahren bieten die Unternehmen der Branche denVerbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland ein breitesSortiment an zuckerreduzierten und zuckerfreien Getränken an, die vonKonsumenten vermehrt nachgefragt werden. Daran anknüpfend wird dieBranche auch in Zukunft einen Beitrag zur Kalorienreduktion leisten,der nachhaltig, nachprüfbar und signifikant ist", sagt Detlef Groß,Hauptgeschäftsführer der wafg.Hierzu streben die teilnehmenden wafg-Unternehmen bezogen auf dieKategorie Erfrischungsgetränke und den Zeitraum 2015 bis 2025 eineZucker- und Kalorienreduktion von 15 Prozent an. Die am Branchenzielbeteiligten Unternehmen stehen für über 90 Prozent des Marktvolumensvon Erfrischungsgetränken der in der wafg organisiertenMitgliedsunternehmen.Groß freut sich über die große Zustimmung: "Dieser hohe Anteilzeigt die große Bereitschaft maßgeblicher Mitgliedsunternehmen undunserer Vereinigung, sich mit einem ambitionierten und nachprüfbarenBeitrag an der Strategie der Bundesregierung zu beteiligen. Zugleichbietet dieses Angebot eine gute Grundlage, um weitere Akteure - überunsere Mitgliedschaft hinaus - ebenso für die Unterstützung derStrategie zu gewinnen."Um dieses Ziel zu erreichen, setzen die sich beteiligendenUnternehmen auf verschiedene, sich ergänzende Ansätze. Hierzu zählenunter anderem:- Ein breites Angebot an zuckerreduzierten bzw. zuckerfreienProdukten und Produktvarianten und dessen Ausbau (auch, abernicht nur, unter Verwendung von Süßstoffen).- Produktinnovationen und Reformulierung bestehender Rezepturen.- Verstärkte Werbung für Getränke ohne oder mit weniger Kalorien.- Ein erweitertes Angebot kleinerer Packungsgrößen für denEinzelverzehr."Wir sind für unsere Kategorie zuversichtlich, diesesambitionierte Ziel durch fortgesetzte Reformulierung und Innovationenerreichen zu können. Die wichtigste Grundlage für den Erfolg derStrategie ist und bleibt dabei die Akzeptanz der Produkte bei denVerbraucherinnen und Verbrauchern", betont Groß.Der politische Rahmen für diesen Branchenbeitrag wurde mit derUnterzeichnung der Grundsatzvereinbarung zwischen demBundesernährungsministerium (BMEL) und der Lebensmittelwirtschaftgesetzt. Wichtige Eckpunkte ergeben sich darüber hinaus auskartellrechtlichen Vorgaben. Die wafg hat Bundesministerin Klöcknerbereits die zentralen Eckpunkte für diesen Beitrag unserer Brancheübermittelt.Weitere Informationen zur wafg sind abrufbar über www.wafg.de.Ansprechpartner:Dr. Detlef Groß, HauptgeschäftsführerMartin Delius, Referent Public AffairsWirtschaftsvereinigungAlkoholfreie Getränke e.V. (wafg)Tel. +49 (0)30 259 258 13Fax +49 (0)30 259 258 20www.wafg.deOriginal-Content von: Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke e.V., übermittelt durch news aktuell