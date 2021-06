Das wäre passiert, wenn du zum Jahresanfang 10.000 Euro in die Aktie von windeln.de investiert hättest!

Weitere Suchergebnisse zu "windeln.de":

Die Aktie von windeln.de (WKN: WNDL20) hat definitiv ein solides Momentum aufgebaut. Absprachen, was den Handel angeht, haben zu einem Vervielfachen des Aktienkurses innerhalb eines überaus kurzen Zeitraums geführt. Eine Performance, die der von einigen US-amerikanischen Hype-Aktien gleicht.

Allerdings sind wir aus Foolisher Perspektive heraus längerfristig interessiert. Wobei zugegebenermaßen eine Performance seit Jahresanfang eher zum kurzfristigen Blickwinkel zählt. Riskieren wir trotzdem einen Blick darauf, wie sich die Aktie von windeln.de seit dem Jahresanfang geschlagen hätte. Kleiner Spoiler: Es ist insgesamt ein wilder Ritt gewesen.

Aktie von windeln.de: 10.000 Euro zum Jahresanfang

Wer jedenfalls zum Jahresanfang 10.000 Euro in die Aktien von windeln.de investiert hätte, der säße heute auf einem größeren Berg an Anteilsscheinen. Zum Auftakt in das Börsenjahr 2021 notierten die Anteilsscheine bei ca. 1,38 Euro. Oder anders ausgedrückt: Heute könntest du 7.246 Aktien des E-Commerce-Akteurs besitzen, wenn du 10.000 Euro investiert hättest.

Mit Blick auf einen derzeitigen Stand von 2,82 Euro (11.06.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentale Kennzahlen) stellen wir fest: Aus den 10.000 Euro wären bis jetzt 20.433,72 Euro geworden. Den eigenen Einsatz hätte man entsprechend verdoppelt. Wobei die Performance kurzfristig noch rasanter hätte sein können. In der Spitze kletterte die Aktie von windeln.de schließlich bis auf ein Kursniveau von 6,96 Euro. Wem es gelungen wäre, hier zu verkaufen, der hätte ein Vermögen von 50.432 Euro sein Eigen nennen dürfen. Wie gesagt: eine rasante Performance.

Allerdings ist das nur die eine Sichtweise der Aktie von windeln.de. Die andere ist beispielsweise die, dass die Anteilsscheine im Laufe dieses Börsenjahres bereits signifikant nachgegeben haben. Ausgehend von einem Aktienkurs von 1,38 Euro zu Jahresbeginn fielen die Anteilsscheine bis auf 0,65 Euro am 12. Mai. Der Verlust hätte somit vor der neu entfachten Dynamik bei ca. 53 % gelegen, was definitiv nicht wenig ist. Jedoch in dem neuen Chart mit dem heftigen Peak ziemlich untergeht.

Was wir davon mitnehmen sollten!

Foolishe Investoren sollten davon natürlich eine Menge mitnehmen. Das Wichtigste ist womöglich die Frage, ob die Aktie von windeln.de ihr Risiko wert ist. Schon bevor es die Absprachen gegeben hat, konnten die Anteilsscheine ihren Wert nicht halten. Ist es die Tech-Korrektur gewesen? Oder das eher langsame Wachstum? Beides durchaus möglich.

Vielleicht ist es daher angebracht mit Blick auf die Gesamtperformance, die Aktie von windeln.de weiterhin kritisch zu sehen. Wobei eine andere, weiterführende Frage bleibt, ob diejenigen, die die aktuellen Kurse pushen, überhaupt an Rationalität interessiert sind. Natürlich besitzt die Aktie ein funktionierendes Geschäft und mit dem Megatrend E-Commerce einen interessanten Wachstumsmarkt. Eine Vervielfachung in kürzester Zeit nach einer durchwachsenen Performance seit Jahresanfang ist für mich jedoch ein wirklich großes Risiko.

