vyble gewinnt SD Worx als Kunden / Mit großen Schritten zum neuen Payroll-Standard in Deutschland

Hamburg (ots) - vyble, Anbieter für cloudbasiertes Payroll- und HR-Management, hat SD Worx, den größten Payroll-Dienstleister Europas, als Kunden gewonnen. Die vyble HR-Plattform unterstützt das Unternehmen bei der Betreuung seiner Mandanten und der Optimierung der Prozesse. Mit dem namhaften neuen Kunden legt vyble einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zum deutschen Marktführer für digitales Payroll- und HR-Management aus der Cloud.Durch den erfolgreichen Vertragsabschluss mit SD Worx gewinnt vyble mit seiner HR-Plattform weitere bedeutende Marktanteile bei Kunden im Bereich Payroll-Services. Als führender europäischer Anbieter von Personallösungen unterstützt SD Worx Unternehmen in allen Phasen des Employee Lifecycle: von der Bezahlung von Mitarbeitern bis zur Gewinnung, Entlohnung und Entwicklung von Talenten. Aktuell verlassen sich über 76.000 kleine und große Unternehmen auf der ganzen Welt auf die 75-jährige Erfahrung von SD Worx. Die mehr als 5.300 Mitarbeiter von SD Worx sind in siebzehn Ländern tätig und ermöglichen damit ein Angebot für ca. fünf Millionen Mitarbeiter in 150 Ländern.Stärke auf beiden Seiten: ITSG-ZertifizierungSD Worx setzt die innovative Cloud-Technologie dafür ein, die Präsenz im großen deutschen KMU-Markt noch weiter auszubauen. "Die HR-Plattform von vyble unterstützt uns dabei, den attraktiven Markt der kleinen und mittelständischen Unternehmen noch weiter zu erschließen", sagt Philipp Grévy, Head of Sales SME Germany bei SD Worx. "Die Datensicherheit unserer Kunden steht für uns an oberster Stelle. Umso wichtiger war es für uns, einen Anbieter zu finden, der - ähnlich wie wir - eine ITSG-Zertifizierung vorweisen kann. Damit können wir die Konformität über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg sicherstellen." Durch diese Zertifizierung können Unternehmen Meldungen ans Finanzamt und an die Sozialversicherungsträger direkt aus der HR-Plattform heraus vornehmen.vyble auf dem Weg zum neuen Payroll-Standard in Deutschland"Die Zusammenarbeit mit SD Worx markiert für uns einen weiteren Durchbruch in einem sehr anspruchsvollen Marktsegment", sagt Dr. Alexander Tiedtke, Vorstand der vyble AG. Immer mehr internationale und nationale Unternehmen möchten davon profitieren, ihre Mandanten im Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung effizient und zukunftsfähig betreuen zu können. "Unser Ziel für die absehbare Zukunft, vyble zum neuen Payroll-Standard in Deutschland zu etablieren, rückt damit bereits in greifbare Nähe", sagt Rico Wiese, Gründer und Vorstand der vyble AG.Über vyblereinventing payroll. vyble ist der neue Payroll-Standard in Deutschland. Mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung im Kern wird das gesamte HR-Management mit Hilfe intelligenter Algorithmen automatisiert und damit zum Vorteil von Arbeitgebern und deren Arbeitnehmern realisiert.Neben dem Hauptsitz am Gründungsort Rostock betreibt die vyble AG eine Niederlassung in Hamburg und ist mit verschiedenen lizenzierten Vertriebspartnern in Deutschland vertreten. Zu den Kunden der vyble AG zählen hunderte von Unternehmen aus allen Branchen und unterschiedlichster Größen vom Startup bis zum DAX-Konzern, Steuerberater sowie Lohnbüros. Den Kern des vyble Teams bilden Informatiker, Mathematiker und Experten für die Entgeltabrechnung. Eigentümer sind die beiden Vorstände Rico Wiese und Dr. Alexander Tiedtke sowie eine renommierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Deutschland.Weitere Informationen finden Sie auf vyble.ioPressekontakt:PressekontakteFleur Sophie MöllerContent und PR-Manager, vyble AGE f.moeller@vyble.ioM +49 40 228 544 512Virginie Gaillard,Chief Marketing Officer, vyble AGE v.gaillard@vyble.ioM +49 151 612 66 403Original-Content von: vyble, übermittelt durch news aktuell