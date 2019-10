"Nach vorne schauen" mit Gundula Gause / Woche des Sehens vom 8. bis 15. Oktober

Berlin (ots) - Ab nächsten Dienstag ist es soweit: Im Rahmen der18. Woche des Sehens finden deutschlandweit zahlreicheInformationsveranstaltungen und Mitmach-Aktionen rund um die ThemenBlindheit und Sehbehinderung statt. Unter dem diesjährigen Motto"Nach vorne schauen" können sich Besuchende zum Beispiel invielfältigen Fachvorträgen informieren und Hilfsmittel kennenlernen.Tage der offenen Tür erlauben, einen Blick in Augenkliniken zuwerfen. Dunkelparcours ermöglichen es, sich in die Lagesehbehinderter Menschen zu versetzen. Augen-Fitness-Trainings ladenzum Teilnehmen ein. Mit diesen und weiteren Aktionen möchte dieKampagne zum Verständnis von Blindheit und deren Verhütung beitragen.Innerhalb der Aktionswoche liegt der "Welttag des Sehens", derdieses Jahr am 10. Oktober stattfindet. Traditionell endet dieKampagne am 15. Oktober, dem internationalen "Tag des weißen Stocks".Gemeinsamer Blick nach vorneDie Schirmherrin der Aktionswoche, die bekannteFernsehjournalistin Gundula Gause, ruft zusammen mit namhaftenOrganisationen aus den Bereichen Selbsthilfe, Augenmedizin undEntwicklungszusammenarbeit in diesem Jahr dazu auf, gemeinsam dieMöglichkeiten von Innovationen in den Bereichen Blindheit undSehbehinderung positiv zu nutzen.Dieses "Nach vorne schauen" will für den Wert guten Sehvermögenssensibilisieren, über die Ursachen vermeidbarer Blindheit aufklärensowie auf die Lage blinder und sehbehinderter Menschen in Deutschlandund den ärmsten Regionen der Welt aufmerksam machen.Innovationen bieten Chancen und HerausforderungenDurch Digitalisierung und Globalisierung entstehen fortlaufendneue Möglichkeiten, Blindheit und Sehbehinderung mit entsprechendenUntersuchungen vorzubeugen und bestehende Augenerkrankungeneffektiver zu behandeln - sowohl in Deutschland wie auch in denärmsten Ländern der Welt. Auf der anderen Seite wird im Rahmen derDigitalisierung immer wieder die Chance verpasst, die Lebensqualitätblinder und sehbehinderter Menschen zu verbessern. Sie werden"digital abgehängt", wenn bei Soft- und Hardware die Standards derBarrierefreiheit nicht eingehalten werden.Der neue Informationsfilm der Woche des Sehens zeigt anschaulicheBeispiele für Chancen und Herausforderungen aus den BereichenAugenmedizin, Entwicklungszusammenarbeit und Selbsthilfe. Er ist zumKampagnenstart auf www.woche-des-sehens.de/filme zu finden.Die Partner der Woche des SehensGetragen wird die Woche des Sehens von derChristoffel-Blindenmission, dem Deutschen Blinden- undSehbehindertenverband, dem Berufsverband der Augenärzte Deutschlands,dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit, der DeutschenOphthalmologischen Gesellschaft, dem Deutschen Verein der Blinden undSehbehinderten in Studium und Beruf sowie PRO RETINA Deutschland.Unterstützt wird sie zudem von der Aktion Mensch und von ZEISS.www.woche-des-sehens.dePresse-Service:Pressebilder und Pressetexte unter www.woche-des-sehens.de/presseVeranstaltungsfinder mit Suche nach Postleitzahl unterwww.woche-des-sehens.de/veranstaltungenVolker LenkMail: v.lenk@dbsv.orgTel.: 030 / 28 53 87-140Ulrike LoosMail: ulrike.loos@cbm.deTel.: 06251 / 131-192Jeanette PrautzschMail: pressekontakt@augeninfo.deTel.: 0160 / 303 23 90Original-Content von: Woche des Sehens, übermittelt durch news aktuell