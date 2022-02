Die vorgefertigte modulare Gleichstromlösung von Huawei trägt zu einem grünen, digitalen Chengdu bei

Chengdu, China (ots/PRNewswire) -Unter dem Motto „ein Zentrum und drei Plattformen" arbeiten die Chengdu Hi-Tech Zone und Huawei gemeinsam am Aufbau des Chengdu AI Computing Center, einer weltweit führenden KI-Computing-Plattform der nächsten Generation, die als Grundlage für den Aufbau einer zukünftigen intelligenten Welt dienen wird.Chengdu, die Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Sichuan, steht an der Spitze des digitalen Wirtschaftswachstums, da Chinas Masterplan für den Wirtschaftskreis Chengdu-Chongqing, der im vergangenen Oktober veröffentlicht wurde, die Stadt bei der Entwicklung von Weltklasse-Industrien wie IT und Elektronik unterstützt. Die digitale Transformation hat den Staub und Nebel von Chengdu weggewischt und einen helleren Himmel gebracht. Die boomende Rechenzentrumsbranche ist ein untrennbarer Bestandteil der Digitalisierungsbemühungen der Stadt.In den vergangenen zwei Jahren wurde Chengdu zum nationalen Pilotgebiet für Innovation und Entwicklung künstlicher Intelligenz und zum Knotenpunkt Chengdu-Chongqing des nationalen integrierten Big-Data-Zentrums ernannt.Um eine schnelle Einführung und einen kohlenstoffarmen E2E-Lebenszyklus zu erreichen, nutzt das KI-Rechenzentrum in Chengdu die vorgefertigte modulare Rechenzentrumslösung von Huawei, um intelligente und umweltfreundliche Einrichtungen wie PowerPod, SmartLi und iCooling usw. zu integrieren.Die Anlagen werden im Werk vorgefertigt und parallel zum Bau ausgeführt. Die schnelle Stapelung im „LEGO-Stil" vereinfacht die Arbeit vor Ort und verkürzt die Bauzeit effektiv. Im Vergleich zur traditionellen Bauweise verkürzt sich die modulare Bauzeit um mehr als 50 %, und der Energieverbrauch wird in 10 Jahren um 40 Millionen kWh gesenkt, was einer Verringerung der Kohlenstoffemissionen um 19.000 Tonnen und der Pflanzung von 26.000 Bäumen entspricht.Auf der Baustelle des Rechenzentrums wurde der beim herkömmlichen Bau von Rechenzentren entstehende Staub beseitigt und der Bauabfall um 80 % reduziert. Es ist die kohlenstoffarme modulare Fertigbauweise und die grüne KI-Industrie, die es uns ermöglicht, die schneebedeckten Berge in der Ferne zu sehen, und die die kohlenstoffarme, hochwertige Entwicklung der Stadt vorantreibt.In Zukunft wird die umfassende KI-Rechenleistung, die das KI-Rechenzentrum in Chengdu bereitstellt, wie das Wasser des Ozeans sein, das Tausende von Anwendungsschiffen für ein breites Spektrum von Branchen trägt. Sie bietet eine glänzende Vision für eine grüne und wohlhabende Wirtschaft. Mit Blick auf die Zukunft leben die Menschen nicht nur ein gutes Leben mit moderner Wissenschaft und Technologie, sondern nutzen auch Spitzentechnologien, um ihren Wunsch nach einem Leben im Einklang mit der Natur zu erfüllen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1752522/image_1.jpgPressekontakt:Connie Wang,wangjing402@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell