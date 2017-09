von Stetten: Carsten Linnemann als MIT-Bundesvorsitzender wiedergewählt

Berlin (ots) - Deutschland als attraktiven UnternehmensstandortweiterentwickelnDie Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU (MIT) hat am heutigenFreitag in Nürnberg den Bundestagsabgeordneten Carsten Linnemannerneut zum Bundesvorsitzenden gewählt. Hierzu erklärt der Vorsitzendedes Parlamentskreises Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion(PKM) Christian von Stetten:"Wir gratulieren Carsten Linnemann ganz herzlich zu seinererneuten Wiederwahl zum MIT-Bundesvorsitzenden.Carsten Linnemann hat die MIT in den letzten Jahren erfolgreichneu aufgestellt und viel für den Mittelstand in Deutschland erreicht.Er steht für einen klaren, verlässlichen ordnungspolitischen Kurs.Der Mittelstand schätzt seine deutlichen Worte sowie seinDurchsetzungsvermögen für die Belange der kleinen, mittleren undfamiliengeführter Unternehmen.Wir freuen uns, dass mit Carsten Linnemann weiterhin ein Mitgliedunserer Fraktion und des Vorstands des Parlamentskreis Mittelstanddieses wichtige Amt inne hat. Damit können wir die vertrauensvolleund erfolgreiche Zusammenarbeit von MIT und PKM fortsetzen. Zusammenwerden wir auch zukünftig die starke Stimme in der Union und imBundestag für die Wirtschaft und insbesondere den Mittelstand sein.Nach der Bundestagswahl wollen wir uns dafür einsetzen, dieBelange des Mittelstandes ins Zentrum der Unionspolitik zu stellen.Und die Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft und insbesondere dieFamilienunternehmen, Betriebe und freien Berufe zu verbessern."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell