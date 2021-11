Das von Präsident Biden zu unterzeichnende Infrastrukturgesetz enthält eine Steuerklausel!

Am Freitag verabschiedete das Repräsentantenhaus mit 228-206 Stimmen ein Infrastrukturgesetz im Wert von 1,2 Billionen Dollar, das Präsident Joe Biden zur Unterzeichnung vorgelegt wird. Das überparteiliche Infrastrukturgesetz enthält eine Meldepflicht für Kryptowährungen. Der Infrastructure Investment and Jobs Act würde 550 Milliarden Dollar an neuen Finanzmitteln für Verkehrsprojekte, das Versorgungsnetz und Breitband bereitstellen. Darunter 110 Milliarden Dollar für Straßen, Brücken und andere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



