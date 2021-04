Die von Mhome mitherausgegebene technische Spezifikation für den Provinzstandard wurde von der Provinzregierung von Guangdong in China veröffentlicht

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Die Technische Spezifikation für monolithische vorgefertigte überlagerte Scherwandstrukturen ("Technische Spezifikation") der Provinz Guangdong, die von der Mhome Group (000667.SZ), einem führenden chinesischen Immobilienentwickler mit Hauptsitz in Wuhan, und Huayang International Engineering Design Co, Ltd. gemeinsam herausgegeben wurde, wurde offiziell vom Ministerium für Wohnungsbau und städtische Landentwicklung mit Wirkung zum 1. April 2021 veröffentlicht. Die Technische Spezifikation ist die neunte Provinznorm, die von Mhome mit herausgegeben und von einer Provinzregierung in China veröffentlicht wurde."Die Einführung der lokalen technischen Standards spiegelt den wachsenden Einfluss von Mhome auf die chinesische Fertigbauindustrie wider", sagte Liu Daoming, Chairman der Mhome Group. "Zusammen mit dem vorgeschlagenen Ziel Chinas, Kohlenstoffneutralität zu erreichen, wird Mhome weiterhin eine führende Rolle in der nachhaltigen und intelligenten Bauproduktion spielen und die Modernisierung der gesamten Branche vorantreiben."Die Produktionslinien von Mhome sind mit der neuesten Verbundscherwandtechnologie sowie dem RIB-Informationsmanagementsystem ausgestattet, was das Werk von Mhome zu einem der fortschrittlichsten Betonfertigteilwerke (PC) der Welt mit der größten Produktionskapazität und dem höchsten Intelligenzgrad macht. Durch die nachhaltige Fertigungstechnologie kann die Fertigbauweise von Mhome die Wasserverschwendung um 80 %, die Energieverschwendung um 70 %, den Zeitaufwand um 70 % und den Material- und Landverbrauch um 20 % reduzieren, sowie fast fünf Tonnen Bauabfall pro Quadratmeter während der Bauphase im Vergleich zur traditionellen Bauweise.Im März dieses Jahres gab es auch einige operative Highlights für das Unternehmen. Zum zehnten Mal wurde Mhome als "Top 100 Real Estate Companies in China" von der China Index Academy, einer Tochtergesellschaft der China Index Holdings (NASDAQ: CIH), ausgezeichnet. Im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit erwarb Mhome ein hochwertiges Grundstück in Zhangjiagang, Provinz Jiangsu, mit dem Ziel, das erste A-Level-Fertigbau-Demonstrationsprojekt der Stadt zu bauen. Das Baotuo Mingjing Projekt von Mhome wurde kürzlich als Vorzeigeprojekt in der Provinz Sichuan eingestuft, während das Wuhu Shouxi Projekt in den ersten 2 Stunden nach dem Start 220 Millionen Yuan (33,6 Millionen US-Dollar) verkaufte und damit einen der schnellsten Verkaufsrekorde aller Zeiten aufstellte.Informationen zur Mhome GroupDie Mhome Group (000667.SZ) wurde 1989 als Entwickler für Wohn- und städtische Immobilien gegründet und bietet Baudienstleistungen in der Stadt und auf dem Land an. Mhome hat seinen Sitz in Wuhan, China, und ist heute ein börsennotiertes Unternehmen, das in mehreren Branchen tätig ist, darunter intelligenter Wohnungsbau, moderne Landwirtschaft und industrielle Wiederbelebung von Kleinstädten.Verwandter Link: http://en.000667.com/Pressekontakt:Michelle Xiao+86-27-8783-8669xiaocy1@000667.comOriginal-Content von: Mhome Group, übermittelt durch news aktuell