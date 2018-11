von Buchholtz entwickelt Deutschlandpremiere für Tertianum Gruppe (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Agentur für Kommunikation, von Buchholtz, konzipiert undrealisierte ein in Deutschland einmaligesMehrgenerationen-Wohnprojekt "Student in Residence" und trifft insHerz der Gesellschaft.Anfang 2017 entwickelte Björn von Buchholtz eingenerationenverbindendes Projekt für die deutsche Tertianum Gruppeaufbauend auf deren Positionierung "Leben kennt kein Alter." Ziel wares, die Türen zu öffnen und einen Generationendialog zu initiieren.Das Projekt begann im Wintersemester 2017/18, als nach einemmehrstufigen Auswahlverfahren die 25-jährige Studentin Marit Meinholdfür ein Jahr kostenfrei in einer Stadthaus-Wohnung des TertianumKonstanz inklusive 5-Sterne-Services. Im Gegenzug zahlte sie miteiner Währung, die heute so viel mehr wert ist als Geld: Zeit. Dafürentwickelt sie gemeinsam mit den Bewohnern ein Aktivitäten-Programmund realisiert dies innerhalb von 20 Stunden pro Monat neben ihremStudium.Durch eine deutschlandweit angelegte PR-Kampagne erzielte die Ideebreite Aufmerksamkeit und erzielte eine Reichweite von mehr als 620Mio. Zusätzlich wurde eine 6-teilige Webdoku in Zusammenarbeit mitder HTWG Konstanz produziert, die regelmäßige Einblicke in dasZusammenleben und den Fortschritt des Generationendialogs gebotenhat. Bespielte Kanäle waren darüber hinaus YouTube, Facebook und eineProjektwebsite inkl. Blog, in dem "Student in Residence" regelmäßigberichtete. Die Kampagne erreichte alle Generationen und schärfte dasBewusstsein in der Gesellschaft für die Notwendigkeit von neuenMehr-Generationen-Wohnkonzepten.https://youtu.be/TWFatShOMl0Beteiligte:Konzept, Beratung - Björn von Buchholtz, Geschäftsführer vonBuchholtz GmbHPR - Annett Oeding | Strategie & KommunikationZitat Anna Schingen, Direktorin Marketing & PR, DPF AG: "Wirwollen die Älteren in unserer Gesellschaft nicht isolieren, sondernin Generationen-Konzepten wie 'Student in Residence' zusammenbringen.Von Buchholtz hat ein Konzept geschaffen, das unsere Positionierungund ein gesellschaftliches Bedürfnis perfekt vereint."Zitat Björn von Buchholtz, Geschäftsführer von Buchholtz: "Dasunsere Idee so viel Medienecho ausgelöst hat, freut uns natürlich undzeigt, dass wir emotional ins Herz unserer Gesellschaft getroffenhaben."Über von BuchholtzDie Hamburger Kreativagentur von Buchholtz passt in keineSchublade. Der Creative Director Björn von Buchholtz ist das Herz derAgentur. Nach 16 Jahren Erfahrung als Freelancer und zahlreichenkreativen Positionen in namhaften Agenturen und Gewinner zahlreicherKreativpreise gründete er 2017 die Agentur von Buchholtz. DerSchwerpunkt liegt klar auf der Konzeption. Immer dem Leitmotivfolgend: "Das Konzept macht den Kanal" realisiert er die Ausführungmit einem zentral koordinierten Team von ausgewiesenen Spezialisten.So bekommt der Kunde Flexibilität und Individualität. Zu den Kundenzählen: EDEKA, Tchibo, Tertianum, smart Weitere Informationen unter:www.vonbuchholtz.comÜber Tertianum Premium ResidencesDie Tertianum Premium Residences gehören seit 2014 zur DPF AG mitHauptsitz in Berlin. Die Premium-Wohnresidenzen für die Zielgruppe 70plus vereinen ein urbanes und selbstbestimmtes Leben inklusiveexzellenter Services mit anspruchsvollem Sport-, Kultur- undGourmet-Programm. Insgesamt 281 individuelle Wohnungen und 68Pflege-Apartments auf über 35.000 qm Nutzfläche stehen ininnerstädtischen Premium-Lagen wie dem Münchener Glockenbachviertel,der Konstanzer Hafenpromenade und vis à vis des Berliner KaDeWe zurVerfügung.Weitere Informationen:Student in Residence: www.tertianum.de/studentinresidenceTertianum: www.tertianum.deFacebook: http://bit.ly/2mLMcbICredits:Marketingleitung: Anna SchingenMarketing Manager: Amelie DrewsAgentur: von Buchholtz GmbHCreative Direction: Björn von BuchholtzText: Fabian BillArt: Oliver Knoch, Julian FleckPublic Relations: Annett OedingKamera: Mario NägeleRegie: Björn v. Buchholtz, Mario Nägele, Prof. Andreas Bechthold(HTGW Konstanz)Producer: Magdalena BalkowskiPostproduktion: ThePublicTon: Die StubeMusik: 2WEI MusicPressekontakt:Für Agentur von Buchholtz:Annett Oeding | Strategie & KommunikationTel: +49(0)40-3344 2456, Mobil: +49(0)-172-327 94 38, Email:a.oeding@aosk.deTertianum Premium Residences / DPF AGAnna Schingen, Direktorin Marketing & PR DPF AG/TertianumE: as@dpf-investment.deOriginal-Content von: von Buchholtz GmbH, übermittelt durch news aktuell