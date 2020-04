Unterföhring (ots) - "The Masked Singer" mit Publikum. "The Masked Singer" ohne Zwangspause. "The Masked Singer" in vollster Schönheit. Kurz vor dem Finale der erfolgreichen zweiten Staffel der Gesangs-Rätsel-Show kündigt ProSieben an: Im Herbst 2020 feiert der Sender eine dritte Staffel "The Masked Singer". ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Diese Staffel war dank einer großen Teamleistung ein wunderbarer Erfolg. EndemolShine-Chef Magnus Kastner und sein Team haben für jede Herausforderung eine Lösung gefunden. Und es gab viele Herausforderungen, die der Zuschauer dank guter Arbeit weder gespürt, noch gesehen hat. Danke dafür." Für die Zuschauer soll "The Masked Singer" im Herbst weitergehen. Daniel Rosemann: "Eine große Liveshow ohne Publikum ist natürlich nicht das Gleiche. Wir konnten nur mit einem deutlich reduzierten Team arbeiten. Dienstleister haben Ausfälle. Deshalb feiert ProSieben 'The Masked Singer' im Herbst noch einmal und zeigt dann die dritte Staffel - hoffentlich ohne große Einschränkungen."Finale Enthüllung: Im großen "The Masked Singer"-Finale am Dienstag, 28. April 2020, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben, werden die letzten vier Stars unter den Masken enthüllt: Faultier, Drache, Hase und Wuschel. Moderator Matthias Opdenhövel führt durch die Live-Show, produziert wird "The Masked Singer" von EndemolShine Germany.Die dritte Staffel "The Masked Singer" ab Herbst 2020 live auf ProSiebenFotos aus der Show sowie weitere Infos gibt es unter http://presse.prosieben.de/themaskedsinger und www.themaskedsinger.deBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR Show & Comedy Frank Wolkenhauer, Petra Dandl Tel. +49 89 9507-1158, -1169 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comPhoto Production & Editing Jürgen Morgenroth Tel. +49 89 9507-1129 Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4579641 OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell