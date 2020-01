Mit voller Kraft ins neue Jahr: Speed U Up wächst weiter

Innsbruck (ots) - Das Unternehmen Speed U Up kann seit Gründung 2015 mitInnovationsgeist, Qualität und Branchenwissen für die Top-Performer imTourismussektor punkten. Ein Ende der Erfolgswelle ist nicht in Sicht. Mit derErweiterung des Teams um erfahrene Führungskräfte stellt die Geschäftsführerin,Eva Maria Hänel, schon heute den Kurs für 25+ Leute ein.Drei Neuzugänge bringen mehr Kompetenz und ErfahrungAuf dem Weg zur Nummer 1 für Digitale Services im gesamten Alpenraum sind dreineue Gesichter mit unterschiedlichem Background mit an Bord. Als Head ofOperations kümmert sich Melanie Lenz um den idealen Ablauf im Unternehmen. Siekann 15 Jahre Agenturerfahrung vorweisen, unter anderem als Geschäftsführerineiner Tiroler Software-Development-Firma. Ressourcen- und Personalmanagementsowie Projektcontrolling liegen somit zukünftig in äußerst geübten Händen.Seit Dezember 2019 kann Anna Aistleitner ihren kreativen Ideen bei der Speed UUp freien Lauf lassen. Dabei ist auch sie alles andere als ein Neuling. Soliegen sieben Jahre Berufserfahrung im Bereich Presse und Kommunikation in deröffentlichen Verwaltung hinter ihr. Jetzt kümmert sie sich im Content Team umInhalte mit dem gewissen Etwas für mittlerweile über 50 Tourismuskunden.Die dritte im Bunde ist Laura Bauer. Neben jahrelanger Erfahrung imOnlinemarketing mit Schwerpunkt Social Media, sammelte sie ebenso im Consultingund Marketing einer großen Hotelkette weitere Erfahrung. Mit Ende 2019 übernahmsie die Leitung der Social- und Content-Unit bei Speed U Up."Starke Leistungen sind nur mit einem starken Team möglich", weiß Speed UUp-Geschäftsführerin Eva-Maria Hänel: "Nur mit motivierten, qualifizierten undkreativen Köpfen können Wege eingeschlagen werden, die vor uns noch niemandgegangen ist. Immer einen Schritt voraus zu denken, keine Angst sondern Spaßdabei zu haben - das ist unser Erfolgsrezept."Pioniere auf neuen WegenIhre mittlerweile mehr als 50 Kunden zu großen Teilen Bergbahnen,Tourismusverbände, Vermarktungsgesellschaften und Hotels auf die höchsten Gipfelzu bringen, ist das metaphorische Ziel der Speed U Up. Der Marktfokus liegt aufdem Alpentourismus, wobei sich alles um das digitale Erlebnis dreht. Dieses wirddurch innovative Ansätze, Guerilla-, Social Media & Content Marketingeinzigartig gestaltet. Die Digital-Agentur, die mit dem Tirolissimo und demdeutschen Preis für Onlinekommunikation ausgezeichnet ist, agiert längst schonüber die Grenzen Tirols hinweg und ist im Deutschen, Italienischen und SchweizerRaum aktiv. Zentrum des Handelns ist eine alte Druckerei im Herzen vonInnsbruck. Auf fast 400 Quadratmetern in einem Innenhof-Loft verschmelzen alteKünste mit neuen digitalen Ansätzen.Kontakt:Speed U Up GmbHEva-Maria Hänel, GeschäftsführerinTel.: +43 512 32 70 88 0Mail:eva-maria.haenel@speed-u-up.atWeb:www.speed-u-up.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134601/4486701OTS: Speed U UpOriginal-Content von: Speed U Up, übermittelt durch news aktuell