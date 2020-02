"Mit voller Kraft" Muskel-Skelett-Erkrankungen vorbeugen / Neue Web-Dokumentation der BAuA zu Muskel-Skelett-Erkrankungen (FOTO)

Dortmund (ots) - Immer noch müssen viele Beschäftigte in Deutschland körperlichhart arbeiten. Unter dem Titel "Mit voller Kraft?" befasst sich die neuemultimediale Web-Dokumentation der Bundesanstalt für Arbeitsschutz undArbeitsmedizin (BAuA) deshalb mit Erkrankungen des Muskel-Skelettsystems. Siestehen seit Jahren an erster Stelle als Ursache für krankheitsbedingteAusfalltage. Die Web-Dokumentation klärt über Muskel-Skelett-Erkrankungen undmögliche Gefährdungen am Arbeitsplatz auf. Zugleich gibt sie Informationen, wiegute Arbeitsgestaltung und Verhaltensregeln diesen gesundheitlichen Beschwerdenentgegenwirken können.Körperlich schwere Arbeit ist nach wie vor weit verbreitet. So mussbeispielsweise knapp jeder vierte Erwerbstätige in Deutschland häufig schwerheben und tragen. Dabei gibt es hohe körperliche Anforderungen nicht nur in derProduktion und im Baugewerbe, sondern auch im Dienstleistungsbereichbeispielsweise in der Pflege und im Gastgewerbe. 2018 fielen rund 125 MillionenArbeitstage durch Muskel-Skelett-Erkrankungen aus. Hier besteht ein hohesPräventionspotenzial.In der Web-Dokumentation "Mit voller Kraft?" erläutern Wissenschaftler, wasMuskel-Skelett-Erkrankungen sind, und erklären den Einfluss beruflicherTätigkeiten auf diese Erkrankungen. Zudem geht die Dokumentation auf diesozioökonomischen Folgen des Krankheitsgeschehens ein und beleuchtetSchwerpunkte der aktuellen arbeitsmedizinischen Forschung. Dazu gehören die vonder BAuA entwickelten Leitmerkmalmethoden, mit denen sich Fehlbelastungen desMuskel-Skelett-Systems ermitteln lassen. Dies verdeutlicht, wiewissenschaftliche Erkenntnisse die Grundlagen für praxisgerechte Instrumente,beispielsweise für die Gefährdungsbeurteilung, schaffen.Am Beispiel des Pflegebereichs befasst sich der zweite Teil der Dokumentationmit dem Transfer von Forschungsergebnissen in die betriebliche Praxis. Dabeierläutert eine Pflegekraft, die auch Beraterin für ergonomisches Arbeiten in derPflege ist, warum Pflege körperlich harte Arbeit ist und wie die Prävention vonMuskel-Skelett-Erkrankungen in der Pflege gelingen kann. Danach stellt dieDokumentation zahlreiche Transferaktivitäten vor, an denen die BAuA beteiligtist. Abschließend geht "Mit voller Kraft?" auf Potenziale der Digitalisierungfür die Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen ein und stellt damitverbundene Herausforderungen vor.Die Dokumentation "Mit voller Kraft?" ist im "Scrolly-Telling"-Format erstellt.Dabei scrollen die Nutzer von Seite zu Seite, auf denen verständliche Texte,spannende Bilder und kurze Video- und Audiosequenzen eine erzählerische Wirkungentfalten."Mit voller Kraft?" ist Teil des Projekts "Wissen scha(f)ft gesunde Arbeit", dasim Rahmen des Wissenschaftsjahrs 2018 "Arbeitswelten der Zukunft"(www.wissenschaftsjahr.de), vom Bundesministerium für Bildung und Forschung,finanziell gefördert wurde. Eine genaue Beschreibung des Projekts und alleDokumentationen gibt es im Internetangebot der BAuA unterwww.wissenschaftsjahr.baua.de.Forschung für Arbeit und GesundheitDie BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des BMAS. Siebetreibt Forschung, berät die Politik und fördert den Wissenstransfer imThemenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Zudem erfüllt dieEinrichtung hoheitliche Aufgaben im Chemikalienrecht und bei derProduktsicherheit. An den Standorten Dortmund, Berlin und Dresden sowie in derAußenstelle Chemnitz arbeiten über 700 Beschäftigte. www.baua.dePressekontakt:Jörg FeldmannBundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinGruppe 6.1, PressearbeitFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel.: 0231 9071-2330E-Mail: presse@baua.bund.dewww.baua.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/103969/4511849OTS: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinOriginal-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell