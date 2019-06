Ein voller Erfolg: Generationen-Dinner in der Tertianum Residenz Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Die Tertianum Premium Residences setzen ein Zeichen imGenerationen-Dialog und veranstalten regelmäßig dasGenerationen-Dinner - gestern in der Tertianum Residenz Berlinvis-à-vis des KaDeWe. Studierende und Residenzbewohner diskutiertendiesmal bei einem Abendessen zum Thema "Kommunikation im Wandel".* Die Idee.10 Berliner Studierende treffen beim Generationen-Dinner auf 10Bewohner der Tertianum Residenz Berlin, einer Wohnresidenz für Ältereund Längerlebende. Es sind genau die Begegnungen zwischen Jung & Alt,die im Alltag leider nicht mehr so häufig stattfinden.Die Tetrianum Residenz Berlin setzt den in Konstanz begonnenengenerationsübergreifenden Dialog fort. Nach dem erfolgreichen Projekt"Student in Residence" (10/2017-09/2018) in der Tertianum ResidenzKonstanz startete im Dezember 2018 das Dialog-Konzept"Generationen-Dinner", um noch mehr interessierten Studierenden denGenerationen-Austausch zu ermöglichen.Worüber beim jeweiligen Generationen-Dinner diskutiert wird,entscheiden die Teilnehmer gemeinsam. Der Mix der Generationen, dasThema des Abends "Kommunikation im Wandel" und die zufälligeTischplatzierung sorgten für spannende und bereichernde Gespräche.Hier drei Zitate zusammen mit den angehängten Bildern alsEindrücke des Abends:- "Ich nehme aus dem Abend mit, dass Alter eine untergeordneteRolle spielt. Es sind die gemeinsamen Interessen, Erfahrungenund Probleme, die Jung & Alt gleichermaßen betreffen."- "Ich würde mir mehr Begegnungen zwischen Jung & Alt wünschen, daman überall voneinander lernen kann und Gemeinsamkeiten findet."- "Meine interessanteste Erkenntnis: egal wie alt man ist, manfindet immer ein Gesprächsthema und nach einiger Zeit vergisstman, dass da ein Altersunterschied ist."* Die Teilnehmer:Studierende aller Berliner Hochschulen wurden aufgerufen sich fürdas Generationen-Dinner auf www.tertianum.de/generationen-dinner zubewerben. Schnell trafen Dutzende qualifizierte, kreative undinteressante Bewerbungen von insgesamt fünf verschiedenen Hochschulenund Universitäten ein, aus denen 10 Studierende per Losverfahrenausgewählt wurden. Die Bewohner der Tertianum Residenz Berlinmeldeten sich für die Teilnahme am Generationen-Dinner an.* Die Ziele des Generationen-Dinners:Individualität kennt kein Alter: Tertianum will genau dafürsensibilisieren und auf die Notwendigkeit desgenerationsübergreifenden Dialogs aufmerksam machen. Aufräumen mitVorurteilen: Nicht jede Seniorenresidenz ist ein Altenheim. EineResidenz ist ein Ort, an dem man gerne in Gemeinschaft lebt -losgelöst vom Alter.Tertianum ist Vorbild und Augenöffner für die Gesellschaft. AnnaSchingen, Direktorin Marketing & PR Tertianum/DPF AG, zumDinner-Konzept:"Wir wollen den Austausch zwischen den Generationen dauerhaftfördern, denn unsere Gesellschaft und jeder einzelne profitiert vomgenerationsübergreifenden Dialog. Wir verbinden das Gespräch mitgemeinsamen kulinarischen Genuss zu einem bereichernden Erlebnis."* Der Veranstaltungsort:Das Generationen-Dinner fand im Bewohnerrestaurant der TertianumResidenz Berlin statt - kuratiert vom Sternekoch Tim Raue.* Die Erfahrungen der Tertianum Premium Residences imGenerationen-Dialog:Der Startschuss für den Generationen-Dialog gab das einjährigedeutschlandweit einmalige Projekt "Student in Residence", in dem eineStudentin für ein Jahr kostenlos in der Tertianum Residenz Konstanzlebte und mit etwas wertvollem bezahlte: 20 Stunden Zeit im Monat fürgemeinsame Aktivitäten mit den Residenzbewohnern. Das Projekt hatviel Aufmerksamkeit in Deutschland erhalten und den Nerv derGesellschaft getroffen.* Über Tertianum Premium ResidencesDie Tertianum Premium Residences gehören seit 2014 zur DPF AG mitHauptsitz in Berlin. Die Premium-Wohnresidenzen in innerstädtischenTop-Lagen richten sich an die Älteren und Längerlebenden. Tertianumvereint ein urbanes und selbstbestimmtes Leben mit exzellentenServices sowie anspruchsvollem Sport-, Kultur- und Gourmet-Programm.Im Münchener Glockenbachviertel, der Konstanzer Hafenpromenade undvis-à-vis des Berliner KaDeWe stehen über alle Standorte hinweginsgesamt 281 individuelle Wohnungen und 68 Pflegeapartments auf über35.000 qm Nutzfläche zur Verfügung. Rund 280 Tertianum-Mitarbeiterbieten täglich etwa 360 Bewohnern im "Zuhause der Möglichkeiten"hochwertige Services in den Bereichen Gesundheit und Aktivität,Kulinarik und Genuss, Kultur und Reisen aber auch Gemeinschaft undEngagement.* Weitere Informationen:Tertianum: www.tertianum.deFollow us on Facebook: https://www.facebook.com/lebenkenntkeinalter/Tertianum Generationen-Dinner:https://www.tertianum.de/generationen-dinnerPressekontakt:Annett Oeding | Strategie & KommunikationT: +49-(0)40-334 424 56 | M: +49-(0)172-327 94 38 | E:a.oeding@aosk.deAnna Schingen / Direktorin Marketing & PR - Tertianum & DPF AG:E: as@dpf-investment.deOriginal-Content von: Tertianum Premium Residences, übermittelt durch news aktuell