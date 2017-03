Das volle Programm für alle WWE® Fans ab April bei Sky: WrestleMania 33 auf Sky Select, die Flaggschiff-Shows RAW und SmackDown Live wöchentlich live auf Sky Sport (FOTO)

Unterföhring (ots) -- "WrestleMania 33 - The Ultimate Thrill Ride" in der Nacht vonSonntag auf Montag (2./3. April) ab 1.00 Uhr live bei Sky Selectbestellbar / Informationen zur Bestellung unter sky.de/Wrestling- Die große Kick-off-Show aus Orlando bereits ab 23.00 Uhr- Die deutsche Erstausstrahlung der beiden großenFlaggschiff-Shows Raw® und SmackDown Live® ab April jede Woche liveauf Sky Sport HDRing frei für familienfreundliches Sports Entertainment derExtraklasse: Nachdem Sky Select bereits seit Ende des vergangenenJahres die Pay-per-View-Events der WWE anbietet, dürfen sichWrestling-Fans künftig auch auf wöchentliche Live-Übertragungen derbeiden großen Flaggschiff-Shows Raw® und SmackDown Live® freuen.Den Auftakt macht der Höhepunkt eines jeden Wrestling-Jahres: Inder Nacht vom 2. auf den 3. April (Sonntag auf Montag) überträgt SkyWrestleMania 33 ab 1.00 Uhr live und in HD auf Sky Select. ZurEinstimmung zeigt Sky Select bereits ab 23.00 Uhr auch dieWrestleMania 33 Kick-off-Show aus Orlando.Unter anderem treffen in Florida der legendäre Undertaker undRoman Reigns sowie Royal-Rumble-Sieger Randy Orton und Bray Wyatt zumabsoluten Showdown um die WWE Championship aufeinander. Außerdemsteigen die beiden Haudegen Goldberg und Brock Lesnar im Match um denUniversal Titel in den Ring.WrestleMania 33 bei Sky Select bestellenAlle Sky Kunden können WrestleMania 33 auf Sky Select livemiterleben. Das Select Ticket für das Großereignis kann entwederonline unter sky.de/wrestling, telefonisch unter 0180 6 55 44 33(0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz, 0,60 EUR/Anruf aus demMobilfunknetz) oder per Direktbestellung bestellt werden.Bis Freitag, 31. März um 12.00 Uhr ist die Bestellung zumFrühbucherpreis von 20 EUR möglich, danach für 25 EUR. Bei Bestellungsind die HD-Freischaltung auf Sky Sport 3 HD sowie alleWiederholungen inbegriffen.Die beiden großen Flaggschiff-Shows Raw und SmackDown Live abApril jede Woche live auf Sky Sport HD und in der Wiederholung aufSky Go, Sky On Demand und Sky 1Ab April dürfen sich Abonnenten des Sky Sport-Pakets aufspektakuläre WWE Live-Action im Wochentakt freuen. Die im November2016 geschlossene mehrjährige Vereinbarung zwischen Sky Deutschlandund WWE (NYSE: WWE) umfasst ab dann auch die exklusiveLive-Ausstrahlung der großen Programmflaggschiffe Raw® und SmackDownLive® im deutschen Fernsehen. Immer in der Nacht von Montag aufDienstag (Raw) und Dienstag auf Mittwoch (SmackDown Live) ab jeweils2.00 Uhr werden die Shows mit dem amerikanischen Originalkommentarauf Sky Sport 1 HD ausgestrahlt.Neben der Live-Übertragung ist die gekürzte Fassung mit deutschemKommentar im Laufe der Woche auch auf Sky Go und Sky On Demand undauf Sky 1 zu sehen.Damit strahlt Sky die Sendungen Raw® and SmackDown Live® ab sofortin drei seiner größten Märkte aus - Deutschland, UK und Italien.Das Programmschema von Raw und SmackDown Live bei Sky imÜberblick:Raw:in der Nacht von Montag auf Dienstag ab 2.00 Uhr: dieErstausstrahlung mit Originalkommentar live auf Sky Sport 1 HDab Donnerstag: die gekürzte Fassung mit dt. Kommentar auf Sky Gound Sky On Demandab Samstag, 22.00 Uhr: die gekürzte Fassung mit dt. Kommentar aufSky Sportab Montag, 0.00 Uhr: die gekürzte Fassung mit dt. Kommentar aufSky 1SmackDown Live:in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ab 2.00 Uhr: dieErstausstrahlung mit Originalkommentar live auf Sky Sport 1 HDab Freitag: die gekürzte Fassung mit dt. Kommentar auf Sky Go undSky On Demandab Sonntag, 0.00 Uhr: die gekürzte Fassung mit dt. Kommentar aufSky Sportab Dienstag, 0.00 Uhr: die gekürzte Fassung mit dt. Kommentar aufSky 1Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell