Das volle Programm auch in der Winterpause: an den kommenden beiden Wochenenden überträgt Sky alle zehn Begegnungen des 26. Spieltags in der Premier League live und exklusiv

Im Rahmen der neu eingeführten Winterpause in England werden diePartien des 26. Spieltags über zwei Wochenenden verteilt angesetzt,zu zehn Anstoßzeiten an sechs Tagen wird Sky jede Partie alsEinzelspiel live zeigen- Unter anderem mit den Partien Manchester City gegen West Ham am9.2., Norwich gegen Liverpool am 15.2. und Chelsea gegen ManchesterUnited am 17.2.- Sky Experte Mladen Petric und Moderator FlorianSchmidt-Sommerfeld berichten am Montag, 17.2. ab 20.30 Uhr vom "Matchof the Week" an der Stamford Bridge, exklusiv für Sky Q Kunden liveauch in Ultra HD- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabeiIn dieser Saison gönnt die Premier League den Mannschaften erstmals eineWinterpause. Anders als in den übrigen europäischen Topligen ruht der Ball inEngland dennoch nicht. Der 26. Spieltag wird auf die beiden kommendenWochenenden verteilt ausgetragen, sodass jedes Team einmal spielfrei hat.Sky Kunden dürfen sich am 26. Spieltags auf die Live-Übertragung aller zehnBegegnungen freuen. Über insgesamt sechs Tage und zehn Anstoßzeiten verteiltüberträgt zeigt Sky dann alle Einzelspiele live und exklusiv.Zum Auftakt stehen an diesem Wochenende vier Paarungen auf dem Programm. Der FCEverton gegen Crystal Palace ab 13.20 Uhr sowie Brighton & Hove gegen Watford ab18.20 Uhr eröffnen an diesem Samstag den Spieltag. Tags darauf treffen SheffieldUnited auf Bournemouth (ab 14.50 Uhr) sowie Titelverteidiger Manchester City aufWest Ham United (ab 17.20 Uhr).Der zweite Part des geteilten Spieltags findet dann eine Woche später vonFreitag bis Montag (14. bis 17. Februar) statt. Am Samstagabend ab 18.20 Uhrkommt es beim Aufeinandertreffen zwischen Norwich City und dem FC Liverpoolnicht nur zum Duell der beiden deutschen Trainer Jürgen Klopp und Daniel Farke,sondern auch zum Duell der Gegensätze. Während die "Reds" noch ungeschlagen sindund mit 22 Punkten Vorsprung auf Platz zwei unaufhaltsam auf die ersteMeisterschaft seit 30 Jahren zusteuern, liegt Norwich mit sieben PunktenRückstand auf das rettende Ufer auf dem letzten Tabellenplatz. In derWinter-Transferperiode verpflichteten die "Canaries" mit Lukas Rupp ausHoffenheim und Ondrej Duda von Hertha BSC zwei weitere Spieler aus derBundesliga, die im Kampf um den Klassenehalt helfen sollen.Das "Match of the Week" findet zum Abschluss des Spieltags am Montagabend statt.Ab 20.30 Uhr melden sich Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte MladenPetric dann mit der Begegnung zwischen dem FC Chelsea und Manchester United. ImAnschluss an die 90 Minuten präsentieren beide in "What a Strike!" dieHighlights des Spieltags.Chelsea gegen Manchester United mit Sky Q auch in Ultra HD Sky Q Kunden habenzudem die Möglichkeit, seit dieser Saison erstmals in Deutschland ein Topspielpro Spieltag in Ultra HD zu erleben, dieses Mal das "Match of the Week" zwischendem FC Chelsea und Manchester United.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Premier-League-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des SkySport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischenTV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die nochkeine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allenLive-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblenStreaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unteranderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw.über den Sky Ticket TV Stick verfügbar. Sowohl mit dem Supersport Ticket alsauch mit dem neuen Sport Ticket sehen Kunden die Einzelspiele und Konferenzender Premier League live.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Die Live-Übertragungen am 26. Spieltag der Premier League auf Sky Sport 1 HD:Samstag, 8.2.:13.20 Uhr: FC Everton - Crystal Palace live18.20 Uhr: Brighton & Hove Albion - FC Watford liveSonntag, 9.2.:14.50 Uhr: Sheffield United - AFC Bournemouth live17.20 Uhr: Manchester City - West Ham United liveFreitag, 14.2.:20.50 Uhr: Wolverhampton Wanderers - Leicester City liveSamstag, 15.2.:13.20 Uhr: FC Southampton - FC Burnley live18.20 Uhr: Norwich City - FC Liverpool liveSonntag, 16.2.:14.50 Uhr: Aston Villa - Tottenham Hotspur live17.20 Uhr: FC Arsenal - Newcastle United liveMontag, 17.2.:20.30 Uhr: "Match of the Week" FC Chelsea - Manchester United live, auch auf SkySport UHD23.00 Uhr: "What a Strike!", die Highlights des 26. Spieltags