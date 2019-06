Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Bern (ots) - Jean-Eric Vergne siegt nicht nur beim Swiss E-Prix in Bern, demletzten der fünf Europa-Rennen, er ist auch der beste Fahrer der "voestalpineEuropean Races" 2018/19.Drei Podiumsplätze reichten dem Franzosen aus, um sich als ultimativerCity-Racer an die Spitze der "voestalpine European Races" zu katapultieren.Direkt im Anschluss an die offizielle Sieger-Pressekonferenz erhielt Vergne vonvoestalpine-CEO Wolfgang Eder eine ganz besondere Trophäe, die eigens von dervoestalpine entworfen und in einem speziellen 3D-Druck hergestellt wurde.Jean-Eric Vergne, der erste Gewinner der "voestalpine European Races", setztesich gegen seine Konkurrenten dank seiner Siege in Monaco und Bern sowie seinemdritten Platz in Berlin durch.Dazu sagte voestalpine-CEO Wolfgang Eder: "Ich möchte Jean-Eric Vergne sehrherzlich zum Sieg der 'voestalpine European Races' 2018/19 gratulieren. Esbleibt spannend, ob er auch die Gesamt-Meisterschaft beim letzten Rennwochenendein New York für sich entscheiden kann. Wir wünschen ihm auf jeden Fall vielErfolg und freuen uns, dass er als erster Fahrer die Trophäe der der'voestalpine European Races' mit nach Hause nehmen kann. Für die voestalpine wardie erste Saison unserer Partnerschaft mit der Formel E ein voller Erfolg. Daszeigen vor allem die vielen positiven Reaktionen unserer Mitarbeiter, Kunden undder breiten Öffentlichkeit. Dabei ist für uns nicht nur der sportliche Aspektwichtig, sondern auch die Möglichkeit, die Formel E als Technologie-Plattform zunutzen und gemeinsam die E-Mobilitätstechnologien der Zukunft weiter zuentwickeln."Vergne, der erste Sieger der "voestalpine European Races" sagte: "Ich hatte jaschon seit dem letzten Rennen in Berlin die Nase bei den "voestalpine EuropeanRaces" vorne, deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich mich mit diesemSieg in Bern nun endgültig durchsetzen konnte. Es ist toll, der erste Gewinnerdieses neuen Preises zu sein. Die Trophäe wird einen schönen Platz bei mirzuhause bekommen. Und wenn ich am Ende der Saison auch die Trophäe des FormelE-Meisters erringen kann, hätte es nicht besser laufen können."Die besten Szenen des Swiss E-Prix finden Sie bereits zum Download unterhttps://we.tl/t-hJyUpVlDYv. Diese können für digitale und soziale Medien genutztwerden. Ein 5-minütiges Highlight-Video wird demnächst im Formel E Media Centerder voestalpine zur Verfügung stehen. https://www.voestalpine.com/formulaemediaAuch in der kommenden Saison 2019/20 werden die fünf Europa-Rennen als"voestalpine European Races" ausgetragen. Die Europa-Saison beginnt dabei am 4.April in Rom. Es folgen Rennen in Paris (18. April) und Berlin (30. Mai), bevordie europäische Saison, die gleichzeitig als Doppel-Rennen das Ende derGesamt-Saison markiert, am 25. und 26. Juli in London zu Ende geht.voestalpine und die Formel EDer österreichische Technologiekonzern voestalpine ist seit Beginn der Saison2018/19 für zunächst zwei Jahre Partner der ABB FIA Formel E Meisterschaft. DasUnternehmen gibt allen europäischen Rennen seinen Namen und präsentiert die"voestalpine European Races". Der Startschuss hierzu fiel am 13. April in Rom,gefolgt von Rennen in Paris (27.4.), Monaco (11.5.) und Berlin (25.5.). DieZielflagge fiel heute, am 22. Juni in Bern. Jean-Eric Vergne wurde dabei zumbesten Fahrer der "voestalpine European Races" gekürt.Kontakt:voestalpine AGMag. Peter Felsbach, MASHead of Group Communications I Konzernsprechervoestalpine-Straße 1, 4020 Linz, AustriaT. +43/50304/15-2090peter.felsbach@voestalpine.comwww.voestalpine.comAS Sports CommunicationAlexandra SchierenT: +33 (0)3 44 29 48 94M: +33 (0)7 82 48 64 35alexandra@alexandraschieren.comOriginal-Content von: voestalpine AG, übermittelt durch news aktuell