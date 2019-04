voestalpine European Races: Frijns ist achter Sieger in acht Rennen

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Paris (ots) - Beim zweiten der fünf "voestalpine European Races" - und im erstenRegenrennen der Formel E - siegte heute in Paris der Niederländer Robin Frijns .Er ist der achte Sieger in genau so vielen Rennen und konnte sich in einemspannenden Lauf, der von vielen Zwischenfällen gezeichnet war, durchsetzen.Andre Lotterer von DS Techeetah wurde Zweiter und ist nach seinem zweiten Platzin Rom nun Führender der "voestalpine European Races". Nächster Stopp: Monaco inzwei Wochen.Die besten Szenen des Paris E-Prix finden Sie bereits zum Download unterhttps://we.tl/t-i6j8tAib1F. Diese können für digitale und soziale Medien genutztwerden. Ein 5-minütiges Highlight-Video wird in einigen Stunden im Formel EMedia Center der voestalpine zur Verfügung stehen:https://www.voestalpine.com/formulaemediaDer Stand bei den "voestalpine European Races"- Der Fahrer mit den besten Podiumsplatzierungen aus den fünf europäischenRennen erhält am Ende der Europa-Saison in Bern eine speziell von dervoestalpine entworfene und im 3D-Druck hergestellte Trophäe.- Nach zwei von fünf Rennen liegt Andre Lotterer in Führung nach seinen zweizweiten Plätzen in Rom und Paris.- Das nächste Rennen der "voestalpine European Races" findet in zwei Wochen, amSamstag, 11. Mai in Monaco statt.voestalpine und die Formel EDer österreichische Technologiekonzern voestalpine ist seit Beginn der Saison2018/19 für zunächst zwei Jahre Partner der ABB FIA Formel E Meisterschaft. DasUnternehmen wird allen europäischen Rennen seinen Namen geben und die"voestalpine European Races" präsentieren. Der Startschuss hierzu fiel am 13.04.in Rom. Seitdem nimmt die Europa-Tournee mit Rennen in den Stadtzentren vonParis (27.04.), Monaco (11.05.) und Berlin (25.05.) Fahrt auf. Die Zielflaggefällt am 22. Juni in Bern. Dann wird endgültig feststehen, welcher der 22 Fahrerletztlich 2019 an der Spitze der europäischen Rennen stehen wird. AlsAuszeichnung erhält der Fahrer mit den besten Podiumsplatzierungen aus allenfünf europäischen Rennen in Bern eine von voestalpine im speziellen 3D-Druckhergestellte Trophäe.Kontakt:voestalpine AGMag. Peter Felsbach, MASHead of Group Communications I Konzernsprechervoestalpine-Straße 1, 4020 Linz, AustriaT. +43/50304/15-2090peter.felsbach@voestalpine.comwww.voestalpine.comAS Sports CommunicationAlexandra SchierenT: +33 (0)3 44 29 48 94M: +33 (0)7 82 48 64 35alexandra@alexandraschieren.comOriginal-Content von: voestalpine AG, übermittelt durch news aktuell