voestalpine AG Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Die weltweite Rezession infolge der Corona-Pandemie hat sich deutlich auf die Geschäfte der voestalpine niedergeschlagen. Im 1. Quartal fiel ein Verlust von 70 Mio € an – nach einem Gewinn von 90 Mio € im Vorjahr. Ein massiver Nachfrageeinbruch in nahezu allen Ländern und Abnehmerbranchen drückte den Umsatz um 28,1% auf 2,4 Mrd €. Insbesondere in Europa, wo die voestalpine zwei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung