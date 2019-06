vitelements: Die ausgegründete Tochtergesellschaft von cardioscan bietet vollwertige Produkte auf natürlicher Basis für den gesunden Lebensstil an (FOTO)

Hamburg (ots) -Die vitelements GmbH im Hamburger Zentrum ist in voller Fahrt. DasTeam betreibt mit einem Sortiment aus Vitalstoffriegeln, ProteinSticks und Drinks unter https://www.vitelements.com einen Online-Shopmit Produkten, die den Fettabbau anregen und den Muskelaufbau bzw.-erhalt unterstützen. Dabei fließt das Know-how aus mehr als 15Jahren cardioscan ein.Die Nachfrage für Gesundheitsprodukte insgesamt sowie für bewussteund zielgerechte Ernährung wächst in Deutschland weiter stark an. MitHilfe der erprobten cardioscan-Diagnostik haben Nutzerinnen undNutzer die Möglichkeit, valide Körperdaten in wenigen Minuten zumessen. Für die cardioscan GmbH von Gründer und Geschäftsführer Dr.Marc Weitl war es ein logischer Schritt, sein Unternehmen für dieZukunft noch präziser aufzustellen.Der Online-Shop unter vitelements.com, bis vor kurzem eine eigeneDivision der Hamburger Fitness- und Gesundheitsexperten, wurde in einneues Unternehmen ausgegründet. Das Kernprodukt sind kalorienarme undnährstoffreiche Vitalstoffriegel, die den Stoffwechsel aktivieren undaus rein natürlichen Zutaten bestehen.Die Geschäftsführung übernahm Holger Weiß, seit fünf Jahren fürcardioscan als Geschäftsführer tätig und ein absoluter Experte, wennes ums Abnehmen, Snacken und Powern geht. Denn vitelements liefertfür jedes Ziel die passende Lösung. Die vollwertigen Produkte bietendie Möglichkeit, den Ansprüchen des Alltags gerecht zu werden - undgleichzeitig den Fokus auf einen gesunden Lebensstil zu setzen.Holger Weiß: "Unser Gründerteam besteht aus hochspezialisiertenExperten. Darüber hinaus haben wir weiterhin cardioscan als Partnerund werden auch in Zukunft eng zusammenarbeiten", sagt derGeschäftsführer. "Dadurch stellen wir sicher, dass auch Kunden, dieeine umfangreichere Betreuung und Service benötigen, diese durch unsund cardioscan bekommen können. Wir besetzen einen wichtigen Bereichmit den größten Qualitätsanforderungen."Zudem bietet das Unternehmen jetzt eine Kennenlern-Box an, mit derKunden die Möglichkeit haben, sowohl die Vitalstoffriegel als auchProtein Sticks in den verschiedenen Geschmacksrichtungen zu probierenund so ihr Lieblingsprodukt finden können.Die ProdukteDer vitelements Bar ist ein Vitalstoffriegel, der dabei hilft seinGewicht zu kontrollieren oder in stressigen Situationen länger sattzu bleiben und dabei dennoch wichtige Nährstoffe zu sich zu nehmen:https://www.vitelements.com/produkt/vitelements-bar/Der Choc Bar ist ein süßer Riegel als perfekte Alternative fürungesunde Snacks. Mit Zartbitterschokolade überzogen und dennochkalorienarm, kommt man auch mit der schokoladigen Riegelvariantenicht vom Weg zum Zielgewicht ab:https://www.vitelements.com/produkt/choc-bar/Mit den Protein Sticks in den Geschmacksrichtungen Pure Beef, BeefChili und Pute Curry hat vitelements außerdem eine herzhafteAlternative zu süßen Protein Riegeln im Sortiment. Reich antierischen Proteinen weisen die Sticks einen sehr hohen Anteil annatürlichen essentiellen Aminosäuren auf. So stellen sie - ganznatürlich - eine optimale Kraftquelle und effiziente Eiweißversorgungder Muskeln sicher:https://www.vitelements.com/produkt/protein-stick/Die vitelements Drinks stellen eine abwechslungsreiche Alternativezu den vitelements Bars dar. In den Geschmacksrichtungen Vanille undCappuccino versorgen die sättigenden Shakes den Körper mit wichtigenEiweißen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen:https://www.vitelements.com/podukt/vitelements-drink/Pressekontakt:Julia WüsekeTelefon: +49 (0)40 30 37 23 48E-Mail: julia.wueseke@vitelements.comvitelements GmbHValentinskamp 30D-20355 HamburgOriginal-Content von: vitelements GmbH, übermittelt durch news aktuell