vitabook und März optimieren Gesundheitsversorgung durch sichere Datenvernetzung: Schluss mit Informationsdefiziten

Hamburg/Essen (ots) - Frau D. wird aus der Klinik entlassen. Siemuss direkt im Anschluss ambulant von Hausarzt und Pflegedienstweiterbetreut werden. Da aber die wichtigen Informationen aus derKlinik noch nicht vorliegen, verzögert sich die Behandlung. Das istleider nach wie vor ein alltägliches Szenario in Deutschland.Ebendiesen Missstand wollen die beiden IT-Experten März undvitabook durch ihre Zusammenarbeit nun beheben: In Kürze werden dieim Krankenhaus entstandenen Daten wie beispielsweise Diagnose,Arztbrief oder Laborbericht automatisch digital in die elektronischeGesundheitsakte des Patienten übertragen.Trotz der zunehmenden Digitalisierung werden wichtige medizinischeUnterlagen, wie sie etwa während eines Klinikaufenthalts entstehen,meist noch auf postalischem Wege versendet. Das führt zu unnötigenVerzögerungen in der ambulanten Weiterbehandlung. Das UnternehmenMärz Internetwork Services AG, spezialisiert auf IT-Dienstleistungenfür den Krankenhaussektor, bietet unter anderem eine digitalePatientenakte, die IHE-Box. Hier trägt der Behandler die relevantenGesundheitsdaten seines Patienten ein. Das MedTech-Unternehmenvitabook ist Anbieter einer elektronischen Gesundheitsakte, demOnline-Gesundheitskonto, das vom Patienten geführt wird. Diese beidenKompetenzen werden jetzt zu einer Netzwerklösung komprimiert, dieeinen reibungslosen, schnellen Informationsfluss ermöglicht. Dabeihat der Datenschutz oberste Priorität. Schließlich geht es umhochsensible Patientendaten.Alle Infos stets zur HandDas Online-Gesundheitskonto von vitabook steht unter alleinigerHoheit des Patienten. Hier sammelt und verwaltet er seine komplettenGesundheitsdaten, auch selbsterhobene wie etwa Blutdruck oderBlutzuckerspiegel. Alle anderen Daten werden von den jeweiligenBehandlern in das Konto gesendet. Die Daten kann der Patient beiBedarf einem Arzt zur Verfügung stellen, damit dieser sämtliche fürdie Behandlung nötigen Informationen vorliegen hat.März hat eine Schnittstelle sowohl für das Online-Gesundheitskontovon vitabook als auch für die vom Arzt geführte IHE-Box entwickelt.Dadurch werden die in der Klinik entstandenen Daten automatisch nachder Entlassung in das vitabook-Online-Gesundheitskonto des Patientengesendet. Dieser kann seinen Weiterbehandlern die Informationendirekt und vollständig zur Verfügung stellen. "Dadurch konnten wirdas Informationsmonopol aufbrechen", so Jörg Sälzer, Leiter BusinessDevelopment der März AG. "Durch unsere Netzwerklösung mit demvitabook-Gesundheitskonto hat der Patient künftig direkten Zugriffauf die über ihn in der Klinik geführten Daten. Das wird die deutscheGesundheitsversorgung auf ein neues Niveau heben."ZukunftsperspektivenDenkbar ist für beide Unternehmen noch weitaus mehr: "Unsergemeinsames Ziel ist es, künftig auch die Informationslücken bei derAufnahme in der Klinik zu schließen", sagt vitabook-CEO Markus Bönig.Ein Patient mit einem vitabook-Gesundheitskonto soll dann in der Lagesein, seine vollständigen Daten schon digital in die Klinikmitzubringen. So hat das Klinikpersonal von Anfang an die komplettenUnterlagen zur Hand. "Das verschlankt die Arbeitsprozesse undverschafft Behandlungssicherheit - für den Arzt und den Patienten."Außerdem ist eine digitale Nachsorge seitens der Klinik für Sälzerund Bönig denkbar. "Durch unsere Zusammenarbeit eröffnen sich nochviele weitere Möglichkeiten", prognostiziert Bönig, "die vor allemdem Patienten nutzen werden."Über vitabookvitabook ist ein deutscher Anbieter digitaler Gesundheitskonten.Das Unternehmen bietet Patienten eine Plattform für seineGesundheitsdaten, über deren Verwendung nur er allein entscheidet.Ähnlich wie beim Online-Banking können dabei sämtliche medizinischenDaten von Ärzten, Kliniken, Laboren u.v.m. gesammelt sowie selbstverwaltet werden. Die Daten werden stark verschlüsselt und liegen inder Microsoft Cloud Deutschland, also hochgesichert in zwei deutschenTelekom-Rechenzentren. www.vitabook.deÜber MärzDie März-Unternehmensgruppe steht ihren Kunden mit einemumfangreichen Produktportfolio im Bereich IT-Infrastrukturen,IT-Systemlösungen und Applikationen als führender IT-Dienstleisterbundesweit zur Verfügung.1982 in Essen gegründet, verfügt März mit neun Niederlassungen inBerlin, Böblingen, Chemnitz, Essen, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe,Magdeburg und München über ein flächendeckendes Service- undVertriebsnetz.Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einenUmsatz von 34 Millionen Euro und beschäftigte mehr als 230Mitarbeiter, die den Erfolg und das Wachstum im Blick haben.www.maerz-network.dePressekontakt:Ansprechpartner für weiterführende Informationen:vitabook GmbHJessica TittelAlsterdorfer Markt 6, 22297 HamburgTel.: 040 537 98 1563E-Mail: jessica.tittel@vitabook.deAnsprechpartner für weiterführende Informationen:März Internetwork Services AGJörg SälzerLeiter Business DevelopmentMärz Internetwork Services AGAm Lichtbogen 29,45141 EssenTelefon +49-201-86641-90E-Mail: j.saelzer@maerz-network.deOriginal-Content von: vitabook, übermittelt durch news aktuell