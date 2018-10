Ein virtuelles Studium macht noch keinen echten Arzt Bundesärztekammer und Deutsche Hochschulmedizin haben große Vorbehalte gegenüber einem neuen Geschäftsmodell zur Medizinerausbildung

Berlin (ots) - Mit Skepsis betrachten Bundesärztekammer und dieDeutsche Hochschulmedizin e.V. die Ankündigung eines in Maltaangemeldeten, aber von Deutschland aus operierendem deutschenUnternehmens (Digital Education Holdings (DEH)) und einesKrankenhauskonzerns zur Etablierung eines pri-vatwirtschaftlichorganisierten Studiengangs in Humanmedizin. Obwohl bereits für dieZulassung zu diesem Studiengang in Deutschland geworben wird, sindviele Fragen zu Qualität und Ausgestaltung dieses in Maltaakkreditieren Studiengangs noch unklar. DEH und derKrankenhauskonzern bieten ein Studienmodell an, das ausschließlichinternetbasierte Lerneinheiten mit praktischen Ausbildungsanteilenkombinieren soll. Hierzu liegt bisher nur eine maltesischeAkkreditierung für die ersten drei Jahre vor, die zum Abschluss mitdem Bachelor führen sollen. Eine Zulassung als Ärztin oder Arzt istdamit nicht möglich. Die Akkreditierung für einen wei-terführendenzweijährigen Masterstudiengang, dessen Absolvierung für eineApprobation nach der Berufsanerkennungsrichtline notwendig ist, stehtnoch aus.Dies ist kein universitäres StudiumZudem handelt es sich bei der virtuellen Tochter der DEH zwar umeine höhere Bildungseinrichtung, sie besitzt allerdings keineZulassung als Universität. Daher ist eine Anerkennung der Abschlüssein Deutschland gemäß Berufsanerkennungsrichtlinie, die für denArztberuf ein Studium an einer Universität oder unter Aufsicht einerUniversität vorschreibt, gegenwärtig nicht möglich. Unklar erscheintderzeit auch, ob im Anschluss des Studiums noch ein sogenanntes"Foundation-Year" abgeschlossen werden muss. Dies ist zum Beispielfür die lokalen Studiengänge der Humanmedizin auf Malta erforderlich,um eine volle Approbation zu erhalten. Obwohl nicht gewährleistetwird, dass eine spätere Zulassung zum Arztberuf möglich ist,entstehen im Verhältnis hohe Studiengebühren von ca. 19.000 EUR proJahr, zuzüglich weiterer Kosten.Ein virtuelles Studium bietet keine ausreichende Vorbereitung aufdie PraxisStudiengänge nach der in Deutschland geltenden Approbationsordnungführen bis zu zwei Drittel der Studieneinheiten in Form von Praktikaund Famulaturen, im Skills-Lab oder patientennahem Unterricht durch.Wo sinnvoll, werden die klassischen Lernformate durch moderneAngebote wie zum Beispiel "flipped class-room", "blended learning"oder "MOOCs" ergänzt. Bei dem digitalen Studien-gang scheint dasjedoch umgekehrt. Hier sollen zwei Drittel der Unterrichtsstunden amComputer und nur ein Drittel in praktischen Unterrichtseinheiten anKliniken absolviert werden. Die staatliche Qualitätssicherung diesesGeschäftsmodells ist unklar Bislang bleibt offen, wie neben derausreichenden Vermittlung des erforderlichen akademischen Wissensauch die Kompetenzen in der ärztlichen Kommunikation, derinterprofessionellen Zusam-menarbeit im Team, der wissenschaftlichenPraxis sowie auch der ambulanten Versorgung sichergestellt werdensollen. Nach Auffassung der Bundesärztekammer und der DeutschenHochschulmedizin muss darüber hinaus die Qualifikation der Lehrendenund Prüfenden hinterfragt werden. Deutsche Universitäten bauen ihreCurricula auf Lernzielkatalogen auf. Neben lokalenQualifizierungsmaßnahmen stellen bundesweite Angebote wie dasMedizindidaktische Netzwerk oder auch der Master of Medical Educationdie erforderlichen Qualifikationen aller Lehrenden und Prüfer in dentheoretischen und klinischen Fächern sicher. Zudem müssen alleStudierenden in Deutschland eine bundesweit einheitliche staatlichePrüfung ablegen, die durch ein unabhängiges, von öffentlicher Handgetragenes Institut vorgegeben wird.Eine sorgfältige Prüfung ist angezeigtBundesärztekammer und Deutsche Hochschulmedizin könnenstudierwilligen jungen Menschen nur dringend empfehlen, diesesStudienangebot sorgfältig auf seine Tragfähigkeit und vor allem aufdie Ermöglichung des angestrebten Studienziels "Ärztin"/"Arzt" zuprüfen. Statt eines praxisorientierten, universitären Studiums unterVermittlung von wissenschaftlich fun-diertem Grundlagenwissen undeiner Verstärkung praktischer Lehranteile findet hier ein imWesent-lichen online-basiertes Selbststudium von zuhause statt.Pressekontakt:BundesärztekammerSamir RabbataPressesprecherTel.: +49 30 400 456 - 700samir.rabbata@baek.deDeutsche Hochschulmedizin e.V.Corinne DöllingReferentinTel.: +49 30 6449 8559-16doelling@mft-online.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell