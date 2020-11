virtual.MEDICA + virtual.COMPAMED bieten viele Highlights und Neuheiten - 1.500 Aussteller aus 63 Nationen sind mit dabei

Düsseldorf (ots) - Morgen (Montag) starten pandemiebedingt zum ersten Mal in ihrer Veranstaltungsgeschichte die weltführende Medizinmesse MEDICA und die internationale Nr.1-Veranstaltung für den Zuliefermarkt der medizinischen Fertigung, die COMPAMED, komplett im virtuellen Format als virtual.MEDICA und virtual.COMPAMED. Im Schlussspurt bis zum Veranstaltungsstart haben auch in den letzten Tagen noch viele Unternehmen ihre Beteiligung angemeldet. Insgesamt sind 1.500 Aussteller aus 63 Nationen mit dabei und präsentieren ihre Neuheiten in Online-Showrooms. Bis einschließlich Donnerstag (16. - 19. November 2020) wird den internationalen Online-Besuchern aus allen Bereichen der Gesundheitswirtschaft unter https://virtual.MEDICA.de (https://virtual.medica.de/) und https://virtual.COMPAMED.de (https://virtual.compamed.de/) ein vielfältiges Programm geboten bestehend aus drei zentralen Bereichen: Conference Area (Konferenz- und Forenprogramm), Exhibition Space (Ausstellungsbereich) sowie Networking Plaza (Netzwerken/ Matchmaking).In der Conference Area läuft an allen Veranstaltungstagen ab 10 Uhr ein vierstündiger deutschsprachiger und sechsstündiger englischsprachiger Stream mit Beteiligung von fast 430 Speakern in 360 einzelnen Programmpunkten. Besondere Schwerpunkte liegen dabei u. a. auf aktuellen Neuheiten im Bereich der Labormedizin und Digital-Health-Trends.Alle Informationen zur virtual.MEDICA und virtual.COMPAMED und zur kostenfreien Registrierung für Online-Besucher sind abrufbar unter: https://virtual.MEDICA.de (https://virtual.medica.de/) und https://virtual.COMPAMED.de.Presseservices zu den Veranstaltungen online: https://www.medica.de/presse / https://www.compamed.de/presse.Pressekontakt:Messe Düsseldorf GmbHPresseteam MEDICA + COMPAMEDMartin Koch/ Larissa BrowaMichael Vellen/ Daniela Nickel (Hörfunk/ TV)Tel. +49(0)211-4560-444/ -549/ -990/ -545E-Mail: KochM@messe-duesseldorf.deWeb: https://www.medica.de/presseteamOriginal-Content von: MEDICA, übermittelt durch news aktuell