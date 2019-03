In vier Wochen gehen die Lichter aus / Größte Umweltaktion der Welt: WWF Earth Hour am 30. März - 180 Städte in Deutschland nehmen teil

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Am 30. März gehen auf der Erde die Lichter aus.Zumindest für eine Stunde von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Wie jedes Jahrseit 2007 fordert die Naturschutzorganisation WWF Menschen weltweitdazu auf, zur WWF Earth Hour eine Stunde lang das Licht auszuschalten- und damit ein globales Zeichen für Klima- und Umweltschutz zusetzen. Vor allem Wahrzeichen in tausenden Städten werden inDunkelheit gehüllt: vom Empire State Building in New York über dasOpernhaus in Sydney bis zum Brandenburger Tor. In Deutschland habensich vier Wochen vor der Aktion bereits knapp 180 Städte undGemeinden angemeldet."Egal ob Eiffelturm oder Empire State Building, diese Wahrzeichenstehen für menschengemachte Schönheit und Ästhetik. Auf der anderenSeite zerstören wir Menschen die Umwelt, sorgen für einMassenaussterben bei Tieren und Pflanzen und heizen das Klima an.Indem unsere beeindruckenden Bauwerke für eine Stunde dunkel werden,setzen wir auch ein weltweites Signal dafür, dass wir etwas gegen diemenschenverursachten Katastrophen auf unserer Erde unternehmenmüssen", so Silke Hahn, WWF-Projektleiterin zur Earth Hour inDeutschland.Laut WWF geht es bei der "Stunde der Erde" darum, das Bewusstseinfür die Umwelt und den Klimaschutz zu stärken - und das nicht nur für60 Minuten, sondern bestenfalls weit darüber hinaus. Der WWF möchteden Fokus auf das Wesentliche lenken: Jeder kann im Alltag etwas zumUmwelt- und Klimaschutz beitragen, vom Einkauf regionaler undsaisonaler Lebensmitteln und weniger Fleisch bis zum politischenEngagement für eine gesunde Umwelt. Zudem soll "den Mächtigen derWelt" verdeutlicht werden, dass sie alles tun müssen, um DieErderhitzung auf 1,5° zu begrenzen.Weitere Informationen und Tipps für Interessierte unterwww.wwf.de/earthhour Hintergrund:WWF Earth Hour GeschichteAls erste Stadt der Welt hatte Sydney 2007 seine Wahrzeichen imDunkeln gelassen, mehr als 2,2 Millionen australische Haushalte warenbeteiligt. Immer mehr Städte auf allen Kontinenten folgten in dennächsten Jahren, mittlerweile gilt die Earth Hour als weltweit größteUmweltaktion. An einem festgelegten Tag gehen jedes Jahr um 20.30 UhrOrtszeit für eine Stunde die Lichter aus. Den Start macht meistSamoa, ihren Abschluss findet die Aktion dann in der Regel auf denCookinseln. Zum zehnjährigen Jubiläum 2016 blieben hierzulandebekannte Bauwerke für eine Stunde unbeleuchtet, darunter dasBrandenburger Tor, der Kölner Dom und die Frauenkirche in München.WWF Earth Hour in DeutschlandSeit 2010 beteiligt sich auch Deutschland an der Umweltaktion. Imvergangenen Jahr beteiligten sich 398 Städte und Gemeinden. Einabsoluter Rekord. In diesem Jahr haben sich bisher 175 Städte undGemeinden angemeldet. Deutschlandkarte:https://www.wwf.de/earthhour/WWF Earth Hour JugendaktionenVon Bischofswerda bis Berlin, vom Fahrrad-Kino bis zumLicht-erzeugenden Dancefloor: Die WWF Jugend startet in vielenStädten eigene Aktionen zur Earth Hour. Übersicht: https://www.wwf-jugend.de/blogs/4207/8547/unsere-aktionen-fur-die-earth-hour-diese-stadte-sind-dabeiPressekontakt:WWF World Wide Fund For NaturePressestelleRoland GramlingTelefon: 030-311 777 425E-Mail: Roland.Gramling@wwf.deOriginal-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuell