Unterföhring (ots) -Zwanzig Promis, zahlreiche ahnungslose Unglücksvögel und eindutzend Mal dieser "Ätsch!"-Moment: In "Mein bester Streich.Prominent & Reingelegt", der vielleicht schnellstenVersteckte-Kamera-Show der Welt, gibt es am Samstag, 13. April 2019,um 20:15 Uhr auf ProSieben die geballte Ladung Star-Streiche. Dabeisind unter anderem: die mehrfache Kickbox-Weltmeisterin Dr. ChristineTheiss, Fußballlegende Mario Basler, Lilly Becker, Sänger Gil Ofarim,Natascha Ochsenknecht, die Moderatoren Thore Schölermann und MatthiasKilling sowie die Entertainer-Zwillinge Die Lochis. Außerdem lässtRiccardo Simonetti seine Freundin Cathy Hummels in einer angeblichenLive-Sendung auflaufen. Jimi Blue Ochsenknecht stellt ausgerechnetseiner kleinen Schwester Cheyenne eine fiese Falle. Und "Gladiator"Ralf Moeller verdutzt als "Muskelflüsterer" die Teilnehmer einesFitnesskurses.Produziert wird "Mein bester Streich. Prominent & Reingelegt" vonRedSeven Entertainment."Mein bester Streich. Prominent & Reingelegt" am Samstag, 13.April 2019, um 20:15 Uhr auf ProSieben.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentConstanze WagnerTel. +49 [89] 9507-1171Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell