Das vielfältigste Energiewende-Projekt Deutschlands nimmt Fahrt auf / DESIGNETZ entwickelt die Blaupause für das Energiesystem von Morgen (FOTO)

Ibbenbüren (ots) -Heute wurde in Ibbenbüren im Kreis Steinfurt die Projektphase vonDESIGNETZ gestartet. "Unser Ziel ist es, mit DESIGNETZ die Blaupausefür die Energiewende zu entwickeln", betonte Hildegard Müller,Vorstand für Netz & Infrastruktur der innogy SE, bei derAuftaktveranstaltung. innogy ist Konsortialführer des Projekts undarbeitet mit 45 Partnern aus Energiewirtschaft, Industrie,Wissenschaft und Stadtwerken zusammen. Aus 30 Einzelprojekten wiesmarten Verteilnetzen, Energiespeichern oder digitalen Steuerungensoll bis zum Jahr 2020 ein innovatives Gesamtkonzept gebildet werden.Die NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung,Ina Scharrenbach, sagte zum Start der Projektphase:"Nordrhein-Westfalen kann zum Vorreiter für die Energiewende inDeutschland werden. DESIGNETZ zeigt wie es gehen kann: Das Projektverfolgt eine kosteneffiziente, sichere und intelligenteEnergieversorgung. Dies ist ein wichtiges Vorhaben, das unserezukünftige Heimat prägen wird. Um die Klimaschutzziele zu erreichen,brauchen wir nachhaltige Lösungen. Hierbei müssen dieunterschiedlichen Bedürfnisse der Regionen und der dort lebendenMenschen berücksichtigt werden. Genau hier setzt DESIGNETZ an. DasProjekt vernetzt lokale Lösungen und verknüpft sie mit überregionalenAnsprüchen an die Energieversorgung. Zudem macht die ,Route derEnergie´ die komplexen Herausforderungen begreifbar und fördert dieAkzeptanz der erneuerbaren Energien."Bislang hat Deutschland im Rahmen der Energiewende seinbestehendes Stromsystem eher ergänzt. Dies reicht aber nicht aus, umdie festgelegten Klimaziele zu erreichen. "Die kniffligsten Fragender Energiewende liegen noch vor uns. Es geht jetzt insbesonderedarum, die erneuerbaren Energien auch in den Wärmemarkt und denVerkehr zu bringen. Mit DESIGNETZ denken wir die Energiewende zuEnde. Wir bringen die vielfältigen Elemente eines zukünftigenEnergiesystems zusammen", so Hildegard Müller.Früher dominierten einige wenige Großkraftwerke dieStromversorgung. Die Übertragungsnetzbetreiber verteilten den Stromaus diesen Kraftwerken an die Verteilnetzbetreiber, die wiederumverteilten den Strom bis zur letzten Steckdose. Das System glicheiner Einbahnstraße. Das hat sich komplett gewandelt. Das System istkomplexer, kleinteiliger und dezentraler geworden. Allein in dieVerteilnetze von innogy speisen 330.000 Stromerzeuger ein. Bundesweitsind es über 1,6 Millionen Anlagen."Es ist deutlich anspruchsvoller als früher, dieses Netz zusteuern. Dieser Trend wird sich mit dem weiter steigenden Anteilerneuerbarer Energien und dem Ausbau der Elektromobilität nochdeutlich verstärken", erklärte Dr. Joachim Schneider,Bereichsvorstand Technik & Operations bei innogy. DESIGNETZ solldiesen wachsenden Anforderungen effizient begegnen. Schneider: "Stromsoll möglichst bereits dort verbraucht werden, wo er erzeugt wird.Der Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch von Energie sollbereits auf lokaler Ebene erfolgen. So können wir klassischenNetzausbau reduzieren und zur Entspannung der Netzsituationbeitragen."Kernelement von DESIGNETZ sind die Datenknoten. Sie vernetzen dieEinzelprojekte und über sie können die jeweiligen Energiebereichegezielt angesteuert werden. Für diesen Zweck werden Algorithmenentwickelt, die erkennen, welche Elemente zu welchem Zeitpunkteingesetzt werden sollten.Am Standort Ibbenbüren wird als einer der DESIGNETZ-Bausteine seitdem Jahr 2015 die Speicherung von regenerativen Energien erprobt. Ineiner Power to Gas-Anlage wird nicht direkt verwertbarer Strom ausWind- oder Sonnenenergie genutzt, um Wasserstoff mittels Elektrolysezu erzeugen. Anschließend wird dieser Wasserstoff in das Erdgasnetzeingespeist. Die eingebrachte Energie kann so zwischengespeichert undspäter bei Bedarf wieder zur Stromerzeugung genutzt werden. Diebisherigen Projektergebnisse sind sehr vielversprechend: Die inIbbenbüren realisierte Systemlösung zur Speicherung von regenerativemStrom erzielt über die komplette Speicherkette einen Nutzungsgrad von86 Prozent.Entlang der insgesamt rund 30 DESIGNETZ-Einzelprojekte wird eseine sogenannte "Route der Energie" geben, die mitInformationsangeboten die Energiewende greifbar machen soll. In derNähe jedes Einzelprojekts wird es eine innovative Informationsstelegeben, die im Zusammenspiel mit einer App spielerisch erklären soll,was vor Ort passiert und inwiefern das Projekt die Energiewendeweiterbringt. Die erste dieser Haltestellen wurde ebenfalls heute inIbbenbüren eröffnet.Über DESIGNETZDESIGNETZ erstreckt sich über die drei BundesländerNordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Hier lebennicht nur rund 23 Millionen Menschen; die Länder bilden "im Kleinen"auch alle wesentlichen energiewirtschaftlichen Herausforderungen ab,die es im Rahmen der Energiewende vorzudenken gilt: Von derVersorgung stark industrialisierter und dicht besiedelter Bereiche imRuhrgebiet, über ländliche Regionen mit heute schon hoherErneuerbaren-Einspeisung wie die Eifel bis hin zum Saarland, wo sichEnergiebedarf und -erzeugung regional gut ausgleichen lassen. Es istdamit das umfassendste Energiewendeprojekt überhaupt.Das gesamte Projektvolumen beläuft sich auf 66 Millionen Euro, 30Mio. Euro Fördergelder steuert das BMWi im Rahmen seinesFörderprogramms SINTEG bei. Im Zentrum der insgesamt fünfSINTEG-Förderprojekte stehen die intelligente Vernetzung vonErzeugung und Verbrauch sowie der Einsatz innovativerNetztechnologien und -betriebskonzepte.Weitere Informationen unter www.designetz.dePressekontakt:Dr. Thomas BreuerPressesprecherT +49 201 12-15251M +49 152 5567 3614thomas.breuer@innogy.comOriginal-Content von: Innogy SE, übermittelt durch news aktuell