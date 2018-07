In vielen Medikamenten steckt Laktose

Baierbrunn (ots) - Viele Menschen mit einerLaktose-Unverträglichkeit achten zwar beim Einkauf im Supermarkt aufdie Inhaltsstoffe - sollten das aber auch in der Apotheke tun. DennLaktose (Milchzucker) wird sehr häufig als Füllstoff für Medikamenteverwendet. "Zwar steckt in Medikamenten wesentlich weniger Laktoseals in Milch oder Joghurt. Trotzdem reagieren manche Betroffeneempfindlich darauf", erklärt Apothekerin Bettina Gallenmüller ausPleinfeld im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber".Ob ein Arzneimittel Laktose enthält, erfahren Patienten imBeipackzettel. "Für viele Präparate kann Ihnen Ihre ApothekeAlternativen anbieten", so Gallenmüller. Falls nicht, helfenTabletten oder Kapseln mit dem Enzym Laktase, den Milchzucker besserzu verdauen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 7/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell