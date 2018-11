Zu viele Menschen machen keinen HIV-Test (FOTO)

Martinsried (ots) -Aktuelle Studie "Is HIV sorted?" zeigt: Unwissenheit,Diskriminierung und Stigmatisierung sind die größten Hindernisse imKampf gegen HIV und AIDSHIV kann beim Sex ohne Kondom übertragen werden - so viel wissenheute neun von zehn Deutschen. Und doch: Fast ein Drittel würdewahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich keinen HIV-Test machen,nachdem er oder sie ungeschützten Sex mit einer neuen Bekanntschafthatte. Fast 60 Prozent der deutschen Bevölkerung hat sich überhauptnoch nie auf HIV testen lassen. Offenbar glaubt die große Mehrheit,dass HIV sie selbst nicht betrifft: HIV wird von vier Fünfteln derBefragten nicht als persönliches Risiko angesehen. Zu diesenbedenklichen Ergebnissen kommt die aktuelle Studie "Is HIV sorted?"("Ist HIV unter Kontrolle?"), die im Juli 2018 im Auftrag von GileadSciences in insgesamt 12 europäischen Ländern, darunter Deutschland,durchgeführt wurde. Die Befragung offenbart, welche Herausforderungenauch in Deutschland noch zu überwinden sind, um die 90-90-90-Zielevon UNAIDS (gemeinsames Programm der Vereinten Nationen gegenHIV/AIDS) bis 2020 zu erreichen und damit HIV unter Kontrolle zubringen und AIDS zu beenden. Demnach sollen in zwei Jahren 90 Prozentaller Menschen mit HIV von ihrer Infektion wissen, davon sollen 90Prozent eine antiretrovirale Therapie erhalten und wiederum 90Prozent dieser Menschen in Therapie sollen eine Viruslast unter derNachweisgrenze haben. Doch aus Angst vor Stigmatisierung meiden nochimmer zu viele Menschen bereits den ersten Schritt - den HIV-Test.Dabei können Menschen mit HIV dank moderner Therapien ein fastnormales Leben bei guter Lebensqualität führen. Mit einererfolgreichen Behandlung und einer Viruslast unter der Nachweisgrenzeist auch eine Ansteckung nahezu ausgeschlossen - Partnerschaften,Familie, Beruf, Pläne für die Zukunft, alles ist möglich. Doch in derbreiten Bevölkerung ist das Wissen um diese medizinischenEntwicklungen offenbar noch nicht ausreichend verbreitet:- Nur 14 Prozent der Befragten ist bekannt, dass bei Menschen mitHIV, die unter der Nachweisgrenze sind, das HI-Virus nicht mehrim Blut nachweisbar und damit auch nicht mehr übertragbar ist.- Sechs von zehn Deutschen glauben, dass eine Person mit HIV trotzeiner erfolgreichen antiretroviralen Therapie weiter ansteckendist. Weitere 26 Prozent geben an, sich diesbezüglich nichtsicher zu sein.- Fast ein Drittel der deutschen Bevölkerung geht davon aus, dassAIDS und HIV das gleiche sind.Die Folgen dieser Unwissenheit sind anhaltende Vorurteile,Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen mit HIV imgesellschaftlichen Leben:- Jeder zweite Deutsche (55 Prozent) würde sich nicht sehr oderüberhaupt nicht wohl fühlen, wenn er oder sie als Single miteiner HIV-positiven Person ausgehen würde.- Fast ein Viertel fände es unangenehm, mit Kollegen oderKolleginnen, die HIV-positiv sind, zusammenzuarbeiten.- Viele Befragte würden Menschen mit HIV von bestimmten Berufensogar ganz ausschließen: 61 Prozent meinen, in Krankenhäusernoder in der häuslichen Pflege sollte niemand mit HIV arbeiten;jeder Zweite würde HIV-Positive grundsätzlich nicht für Berufeim Gesundheitswesen zulassen.Das Resümee der Studie: Auch nach fast vier JahrzehntenAufklärungsarbeit und bedeutenden medizinischen Fortschritten sindUnwissenheit, Vorurteile und Stigmatisierung noch immer wesentlicheHindernisse im Kampf gegen HIV und AIDS. "Unser erstes Ziel musssein, dass sich mehr Menschen auf HIV testen lassen - und damit auchdie Chance auf eine frühzeitige Therapie erhalten. Gelingt uns das,können wir HIV und AIDS unter Kontrolle bringen. Die medizinischenVoraussetzungen dafür haben wir in den letzten Jahren geschaffen",erklärt Dennis Frerichs, General Manager Gilead Sciences Deutschland."Jetzt gilt es, alle Kräfte zu bündeln. Wir brauchen gemeinsameInitiativen zur Aufklärung, Bewusstseinsbildung und Testung genausowie Maßnahmen zur Minderung des Infektionsrisikos."Der Kampf gegen HIV und AIDS braucht AufklärungsarbeitAIDS bis zum Jahr 2030 stoppen - so lautet das Ziel der VereintenNationen, dem sich auch Gilead Sciences verpflichtet fühlt. Mit derEntwicklung innovativer Therapien leistet das Pharmaunternehmenhierfür einen zentralen Beitrag. Es gilt jedoch noch mehr zu tun:Unwissenheit, Angst vor HIV und AIDS, Vorurteile und Stigmatisierungvon Menschen mit HIV müssen bekämpft werden. Gilead Sciences siehtsich auch hier in der Verantwortung und hat deshalb in diesem Jahrunter anderem die Initiative #nochvielvor ins Leben gerufen:Engagierte Betroffene sprechen auf eigenen Kanälen aber auch inklassischen Medien über ihr Leben mit HIV heute. Sie machen Menschenmit HIV Mut, klären auf und informieren - auch erfahrene Ärzte undExperten engagieren sich. Ein wichtiger Aspekt der Aufklärungsarbeitist zudem der HIV-Test. Unter dem Motto #ichweissbescheid möchteGilead dem HIV-Test mehr "Normalität" verleihen - auch in der breitenBevölkerung. Die Botschaft dahinter: Nur wer weiß, dass er oder sieHIV-positiv ist, kann mit einer früh einsetzenden, erfolgreichenTherapie ein fast normales Leben führen - und stoppt dasAnsteckungsrisiko für andere. Mit Blick auf das Ziel im Kampf gegenAIDS heißt das auch: Je mehr Menschen mit HIV wirksam therapiertsind, desto weniger Menschen können das HI-Virus weitergeben - bisschließlich niemand mehr HIV übertragen kann. Weitere Informationenzur Initiative sind unter www.nochvielvor.de zu finden.Sollten Sie die Key-Visuals der Testimonials in druckfähigerQualität benötigen, melden Sie sich gerne bei uns.Über die StudieDie Umfrage "Is HIV sorted?" wurde im Juni 2018 vomMarktforschungsinstitut Opinium im Auftrag von Gilead Sciences undder IAPAC (International Association of Providers of AIDS Care)durchgeführt. Befragt wurden 24.212 HIV-negative Erwachsene in zwölfwest- und osteuropäischen Ländern: Frankreich, Deutschland, Italien,Spanien, Großbritannien, Irland, Österreich, Niederlande, Schweiz,Rumänien, Ukraine und Russland. In Deutschland nahmen 2.015 Personenan der Befragung teil. Ziel der Umfrage war es, Einblicke in das Bewusstsein, die Wahrnehmungen, das Wissen und die Einstellung der Öffentlichkeit zum Thema HIV zu geben.

Über Gilead

Gilead Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Arzneimittel für medizinische Bereiche erforscht, entwickelt und vermarktet, in denen ein hoher Bedarf an medizinischem Fortschritt besteht. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die medizinische Versorgung lebensbedrohlich erkrankter Patienten weltweit zu verbessern und zu vereinfachen. Gilead ist in 35 Ländern weltweit vertreten und hat seinen Hauptsitz in Foster City, Kalifornien.