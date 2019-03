Zu viele Hürden bremsen den Camping-Boom / ADAC und Caravaning Industrie Verband diskutieren mit Politik und Verbänden Potenziale des Caravaning-Tourismus

Finanztrends Video zu



München (ots) - Mit einem Bruttoumsatz von jährlich etwa 12,6Milliarden Euro hat sich der Camping- und Caravaning-Tourismus zueiner tragenden Säule im Deutschland-Tourismus entwickelt. NaturnaheErholung, Entschleunigung und selbstbestimmtes Reisen sind diebesonderen Merkmale, die dieser Urlaubsart einen Boom bescheren. Alszunehmend problematisch erweisen sich jedoch zahlreiche Hürden wieder Führerschein für schwere Wohnmobile, die hohen Anforderungen beider Gestaltung von Reisemobil-Stellplätzen sowie Einfahrverbote fürDiesel-Wohnmobile in Innenstädte. Gemeinsam mit dem CaravaningIndustrie Verband CIVD diskutiert der ADAC heute mit Vertretern ausPolitik und Tourismusverbänden, wie der Camping- undCaravaning-Tourismus unterstützt werden kann.ADAC Vizepräsident für Tourismus Kurt Heinen: "Campingtourismusist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für den ländlichen Raum. Geradein strukturschwachen Gebieten sichert er vielen Menschen denLebensunterhalt. Hinzu kommt, dass diese Urlaubsform dazu beiträgt,von Massentourismus betroffenen Metropolregionen zu entlasten, weilTouristen in ländliche Regionen gelenkt werden. Es ist daher an derZeit, günstige Rahmenbedingungen für den Reisemobiltourismus zuschaffen und die hierfür notwendigen politischen Weichenstellungenvorzunehmen."Laut ADAC können die Fahrer von schweren Wohnwagen-Gespannenzwischen 3,5 und 4,25 Tonnen Gesamtgewicht relativ unkompliziert eineso genannte B96-Fahrerlaubnis erwerben. Für Wohnmobile gibt es dieseMöglichkeit nicht. Mit einem Pkw-Führerschein neueren Datums derKlasse B darf man nur ein Fahrzeug bis zu 3,5 Tonnen fahren, fürschwerere Wohnmobile bis 7,5 Tonnen benötigt man einenLkw-Führerschein der Klasse C1. Analog zum Führerschein B96 solltedaher auch für die Fahrer von schweren Wohnmobilen die kostengünstigeMöglichkeit einer zusätzlichen Qualifikation geschaffen werden unddiese Ungleichbehandlung beendet werden.Zudem spricht sich der Mobilitätsclub dafür aus,Reisemobil-Stellplätze am tatsächlichen Bedarf der Wohnmobilistenauszustatten. Im Gegensatz zu Campingplätzen werden sie meist nichtfür längere Zeit, sondern als reine Übernachtungsmöglichkeit genutztund sind daher auch einfacher ausgestattet. Dadurch bieten sie fürKommunen eine attraktive Möglichkeit, ohne größeren Aufwand derwachsenden Nachfrage von Caravan-Touristen nach Stellfläche zuentsprechen.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell