Zu viele Fische gehen über Bord - Deutsche Umwelthilfe und Our Fish fordern umfassende Kontrollen der EU-Fischereien

Berlin (ots) - Bericht des Wissenschafts-, Technik- undWirtschaftsausschuss für Fischerei der EU (STECF) zur Umsetzung desRückwurfverbotes deckt schwere Mängel auf - Umsetzung derAnlandeverpflichtung wird nicht ausreichend kontrolliert - DeutscheUmwelthilfe und Our Fish fordern umfassende Kontrollen -Nachhaltigkeitssiegel MSC gibt keine Garantie für nachhaltigeFischerei - DUH und Our Fish veröffentlichten Infoblatt überunzureichende Berücksichtigung der Anlandeverpflichtung in derMSC-ZertifizierungDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Our Fish kritisieren, dass dieEU-Fischerei und die Umsetzung der Anlandeverpflichtung, die durchdie Reform der europäischen Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP)eingeführt wurde, noch immer nicht ausreichend dokumentiert undkontrolliert wird. Zu diesem Ergebnis kommt der jüngst vomWissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss für Fischerei derEU (STECF) herausgebrachte Bericht. Aufgrund unzureichenderDokumentation ist es unmöglich, den wahren Umfang der Rückwürfeeinzuschätzen. Einige Mitgliedstaaten der EU reduzierten sogar denKontrollaufwand auf See. Mangelhafte Kontrollen machen es erstmöglich, dass noch immer zu viel Fisch über Bord geworfen wird, dergemäß der Anlandeverpflichtung mit an Land gebracht werden müsste.Die EU Mitgliedstaaten werden aufgefordert, effektivereKontrollsysteme, einschließlich neuer Techniken wie derelektronischen Fernüberwachung, einzuführen, um die Umsetzung derAnlandeverpflichtung zu garantieren sowie Verstöße aufzudecken und zuahnden."Vieles, was beim Fischfang an Bord gezogen wird, bleibtundokumentiert", kritisiert Sascha Müller-Kraenner,DUH-Bundesgeschäftsführer. "Es existieren keine effektivenVorschriften der vollständigen Erfassung aller Fischfänge. Ohneumfangreiche Kontrollen wird weiterhin ungewollter Fisch, der mit anLand gebracht werden müsste, über Bord geworfen."Leider sehe sich kein europäischer Mitgliedstaat in der Pflicht,eine Vorreiterrolle zu übernehmen. "Angesichts der noch immerangespannten Lage der Fischbestände besteht dringenderHandlungsbedarf. Deutschland muss hier vorangehen," fordertMüller-Kraenner.Durch die 2014 reformierte GFP der EU wurde festgelegt, dass alleFische, für die Fangbegrenzungen oder Mindestreferenzgrößenexistieren, mit an Land gebracht werden müssen."Bei einer korrekten Umsetzung der Anlandeverpflichtung kann dieseder wichtigste Wegbereiter für den Übergang zu einer nachhaltigen undtransparenten Fischerei in der Geschichte der GFP sein", sagt RebeccaHubbard, Direktorin der Our Fish-Kampagne. "Die Anlandeverpflichtungkann als Anreiz zur Verbesserung der Selektivität von Fanggerätendienen, um den unerwünschten Beifang anderer Arten und kleiner Fischezu reduzieren."Die Mitgliedstaaten sind dazu aufgefordert, jährlich einen Berichtüber den Fortschritt der Umsetzung der Anlandeverpflichtungabzugeben. Aber nur 15 von 23 Mitgliedsstaaten mit eigenenFischereiflotten reichten 2017 einen Bericht ein. Eine Beurteilungdes Status quo ist dadurch unmöglich; die vorhandenen Berichte weisenaußerdem gravierende Lücken auf. Die mangelnde Umsetzung undKontrolle der Anlandeverpflichtung durch die EU-Mitgliedstaatenermöglicht illegale Rückwürfe auf See und belastet die Lieferkettender Handelsunternehmen mit Risiken.Auch Nachhaltigkeitssiegel wie der Marine Stewardship Council(MSC) sind keine Garantie dafür, dass die geltenden Regelungenausreichend kontrolliert werden. Neben der anhaltenden Kritik am MSCüber die Zertifizierungen nicht nachhaltiger Fischereien ist diemangelnde Durchsetzung der Anlandeverpflichtung ein weiterer Aspekt,der die Nachhaltigkeit der EU-Fischereien - einschließlich derMSC-zertifizierten Fischerei - gefährdet. Eine 2016 veröffentlichteStudie untersuchte, inwieweit 25 MSC-zertifizierte Fischereien denAnforderungen der Anlandeverpflichtung entsprechen. Das Ergebnisdieser Studie ist, dass fast ein Viertel der untersuchtenMSC-Fischereien einer solchen Bewertung nicht standhielten.Hintergrund:Die Anlandeverpflichtung wurde mit der neuen GFP eingeführt. AlleMitgliedsstaaten verpflichten sich laut Artikel 15 der GFP, alleFische mit an Land zu bringen, für die Fangbegrenzungen (Fangquoten)und Mindestgrößen existieren. In Artikel 13 und 15 werden alle MSausdrücklich dazu aufgefordert, detaillierte und genau Aufzeichnungenvon allen Fängen zu führen (vollständig dokumentierte Fischereien),doch diese Berichte sind lückenhaft und teilweise nicht vorhanden.Der MSC wurde vor mehr als zwanzig Jahren mit dem Ziel gegründet,die Überfischung zu beenden und den Verbrauchern zu ermöglichen, sichleichter für nachhaltig gefangenen Fisch zu entscheiden. Doch der MSCgerät immer mehr in die Kritik. Anfang 2018 veröffentlichten 66Umweltorganisationen, Wissenschaftler und Prominente einen offenenBrief, in dem sie den MSC kritisieren, weil er sein Versprechengegenüber Händlern und Verbrauchern gebrochen hat. Gemeinsamkritisierten sie, der MSC zertifiziere Fischereien, derenNachhaltigkeit sowohl von Umweltschützern als auch vonWissenschaftlern während des Zertifizierungsprozesses in Fragegestellt wurde. Die DUH und Our Fish kritisieren, dass geltendenrechtliche Verpflichtungen der EU nicht ausreichend bei derZertifizierung des MSC Berücksichtigung finden und formulierten dazuein Briefing.Über Our Fish:Die Kampagne Our Fish will sicherstellen, dass dieEU-Mitgliedstaaten die GFP ordnungsgemäß durchführen und umsetzen und - auch über eine effektive Kontrolle der europäischen Fischereien -für nachhaltige Fischbestände in den europäischen Gewässern sorgen.Our Fish arbeitet mit Organisationen und Personen in ganz Europazusammen, um eine starke und beharrliche Kernbotschaft zu verbreiten:Die Überfischung muss beendet und die nachhaltige Befischung dereuropäischen Meere gewährleistet werden.Our Fish ruft alle EU-Mitgliedstaaten dazu auf, nachhaltigeFanggrenzen auf der Grundlage wissenschaftlicher Empfehlungenfestzulegen und durch Überwachung und Dokumentierung aller Fängesicherzustellen, dass ihre Fangflotten den Nachweis einernachhaltigen Fischerei erbringen.Die Deutsche Umwelthilfe koordiniert diese Arbeit in Deutschlandfür die Kampagne.